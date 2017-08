Françoise Abanda poursuit sa route à Flushing Meadows

La Québécoise Françoise Abanda s’est facilement débarrassée de l’Allemande Antonia Lottner, jeudi après-midi, à New York, où elle disputait son match de deuxième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis.

La Montréalaise de 20 ans s’est imposée en deux manches de 6-4 et 6-2 face à son adversaire qui occupe le 186e rang au classement de la WTA.

Abanda, 118e raquette mondiale et 12e tête de série de l’étape qualificative, a remporté 70 points dans la rencontre contre 56 pour Lottner. Elle a brisé le service de l’Allemande à six reprises et n’a subi que trois bris.

La Québécoise a également excellé au service, obtenant 74% de réussite en première balle. Elle a réussi deux as et commis trois doubles fautes.

Elle est maintenant à une victoire d’accéder au tableau principal pour une première fois depuis 2014. Au troisième et dernier tour, elle se mesurera à la Slovaque Viktoria Kuzmova, 23e tête de série des qualifications.

Kuzmova n’a pas fait face à beaucoup d’adversité depuis le début de la semaine à New York. Elle a d’abord vaincu l’Américaine Usue Maitane Arconada en deux manches identiques de 6-1. Elle a ensuite défait la Turque Basak Eraydin par la marque de 6-3 et 6-1. Elle a gagné ses deux matchs en moins de 60 minutes.

Pour sa part, Abanda avait disposé de la Russe Alexandra Panova en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (4) en ronde initiale. Le match a duré 2 h 14 min.

Plus tôt cette saison, Abanda avait atteint le deuxième tour à Roland-Garros et à Wimbledon, ses meilleurs résultats à vie dans des tournois majeurs. En début d’année, elle avait subi l’élimination lors des qualifications des Internationaux d’Australie.