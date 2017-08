Frank Dancevic passe au troisième tour des qualifications

Le Canadien Frank Dancevic a accédé au troisième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis, jeudi, à New York, à la suite de sa victoire en trois manches face au Français Stéphane Robert.

Au terme d’une longue bataille de 1 h 55, Dancevic s’est imposé par la marque 6-3, 6-7 (6) et 7-5.

L’Ontarien de 32 ans, qui pointe au 358e rang mondial, a réussi six as et commis trois doubles-fautes. Il a mis 58 % de ses premières balles en jeu et a sauvé pas moins de 13 balles de bris. En contrepartie, il a brisé son adversaire à six reprises.

De son côté, Robert, a fait 10 as et six doubles-fautes. La 220e raquette mondiale a enregistré un faible taux d’efficacité de 51 % en première balle et a obtenu trois bris de service.

Au final, Dancevic a gagné 115 points contre 107 pour Robert.

Au troisième et dernier tour des qualifications, le Canadien se mesurera au Moldave Radu Albot, 27e tête de série du tableau.