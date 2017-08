La rivalité reprend

La rivalité entre l’Impact et le Toronto FC est l’une des plus féroces de la MLS et elle va connaître un nouveau chapitre dimanche.

Blerim Dzemaili venait tout juste d’arriver à Montréal quand les deux équipes se sont affrontées lors de la finale du Championnat canadien, en juin dernier.

« Les deux matchs contre Toronto ont été les plus intenses cette saison et nous devons aborder cette rencontre avec la même mentalité.

« Pour être honnête, on a très bien joué dans ces matchs et on a été encore meilleurs à Toronto, a affirmé le Suisse. On a été très solides dans la première heure de jeu, puis on a perdu Patrice [Bernier] dans les dix dernières minutes et ça s’est compliqué. »

Conclusions

Selon Dzemaili, il ne faut surtout pas balayer ces deux rencontres du revers de la main.

« Nous devons penser à ces matchs et en tirer les bonnes conclusions parce que nous avons joué très fort. »

Chris Duvall sait très bien que ce premier de trois affrontements entre les deux équipes en saison régulière va renfermer son lot de pièges.

« On sait quel genre de bataille nous attend. Ça va être intense, il va y avoir des batailles et ça va prendre beaucoup de cran.

« On doit garder la tête froide pour ne pas se retrouver dans des situations stupides. »

Ne pas l’échapper

Duvall croit que même si le Toronto FC est invaincu à ses huit derniers matchs (5-0-3), l’Impact ne peut pas se permettre de perdre cette rencontre dans ses murs.

Mais surtout, il veut éviter que ses coéquipiers et lui développent un excès de confiance en raison de leurs quatre victoires consécutives.

« Le danger d’une séquence de victoires, c’est de devenir complaisant, a prévenu l’arrière droit. Avec un gros match contre notre rival de Toronto, notre principal objectif est de rester concentrés parce qu’on ne peut pas l’échapper, pas dans un match comme celui-là. »

Dzemaili a rappelé qu’il n’y avait absolument rien d’acquis pour l’Impact.

« On doit garder les pieds sur le terrain. Dans le foot, ça va vite. Avant le match contre Orlando, on était très bas et maintenant on est très confiants. »

Faire attention

Mauro Biello ayant congé de médias jeudi, c’est son adjoint, Wilfried Nancy, qui a pris la parole.

Il s’est dit conscient du danger de devenir complaisant et a assuré que ses collègues et lui y faisaient très attention.

« On essaie toujours de faire attention à ça, mais le fait que ça soit Toronto, les joueurs sont au courant que c’est l’une des meilleures équipes et ils sont conscients de la situation.