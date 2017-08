LCN : 20 ans, ça se souligne

MONTRÉAL | Pour marquer son 20e anniversaire d’existence, la chaîne d’information continue LCN présentera, à compter de lundi, une série de capsules montrant des instants marquants de l’actualité des 20 dernières années.

«Une série de capsules racontées par les chefs d’antenne, les journalistes et des personnalités bien connues du grand public seront diffusées à la télévision et sur le web pour relater les grands événements qui ont marqué le Québec et le monde au cours des deux dernières décennies», a souligné dans un communiqué diffusé, jeudi.

LCN a vu le jour le 8 septembre 1997 et s’est taillé depuis une place importante dans le monde de l’information au Québec.

«LCN est devenue la référence en information au cours des 20 dernières années grâce à sa capacité à se déployer rapidement sur les grands événements pour informer les téléspectateurs. Nous avons développé une proximité avec le public avec nos émissions variées qui touchent les préoccupations concrètes des Québécois», a affirmé Serge Fortin, vice-président TVA Nouvelles.

Cet automne, LCN pourra également compter sur la diffusion en haute définition depuis l’hélicoptère TVA Nouvelles. «Rappelons qu’il s’agit du seul hélicoptère d’information au Québec et qui, chaque année, permet aux téléspectateurs de voir la nouvelle différemment, toujours plus près, encore plus clairement», note-t-on dans le communiqué.

Du matin au soir

La programmation originale de la chaîne, du matin au soir, sera aussi au rendez-vous : d’abord, avec l’émission «Québec Matin», animée par Julie Marcoux et son équipe, de 5 h 30 à 9 h; puis ce sera au tour de Jean-François Guérin avec son émission judiciaire «Le 9 Heures».

Mario Dumont est de retour à 10 h pour son émission quotidienne d’analyse et de commentaires. À midi, les chefs d’antenne Pierre Bruneau et Pierre Jobin font le point sur l’actualité, suivis à 13 h par Denis Lévesque et sa tribune téléphonique.

L’animateur Paul Larocque est en ondes à 13 h 30 avec l’émission «100 % nouvelles». À 16 h, il continue avec «La Joute», accompagné par l’ex-député Bernard Drainville et le stratège politique Luc Lavoie.

«Avec sa popularité exceptionnelle, «La Joute» est maintenant prolongée à 60 minutes et accueillera plusieurs nouveaux collaborateurs réguliers, dont Caroline St-Hilaire et Antoine Robitaille», précise-t-on.

Pierre Bruneau est de retour pour le «TVA Nouvelles 17 h», suivi des bulletins régionaux de 18 h. À 19 h, Denis Lévesque promet encore des entrevues dont il a seul le secret. En terminant, Sophie Thibault informera les téléspectateurs au bulletin «TVA 22 heures»,

LCN sera débrouillée jusqu’au 21 septembre.