Le frère de P.K. Subban déterminé à faire sa place dans la LNH

L’espoir des Canucks de Vancouver Jordan Subban entend bien faire sa place dans la Ligue nationale (LNH) cette saison, après deux campagnes complètes passées dans la Ligue américaine (LAH).

Le jeune frère de P.K. et de Malcolm est le seul des trois à ne pas avoir encore joué dans la LNH. À 22 ans, le choix de quatrième tour en 2013 juge que cela doit se passer maintenant.

«Mon but est de faire ma place au sein de l’équipe lors du prochain camp d’entraînement, a-t-il récemment déclaré au réseau Sportsnet. C’est mon seul but, maintenant. Je me concentre là-dessus et rien d’autre.»

«Je vais me mettre le pied dans la porte, puis enfoncer la porte. Il n’y a rien qui change.»

Du nouveau derrière le banc

Un élément l’avantage, bien qu’il ne veuille pas l'admettre : le nouvel entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, l’a dirigé au cours des deux dernières saisons à Utica, dans la LAH. Subban a le privilège de savoir exactement à quoi s’attendre. Il a louangé la capacité de Green à permettre au groupe de bien jouer collectivement tout en amenant les joueurs à s’améliorer individuellement.

«Travis a réussi ça, a-t-il souligné. Je l’ai bien apprécié. Il était parfait pour moi.»

«Je me suis beaucoup amélioré, a ajouté Subban. Et j’ai l’impression que c’est la première fois que mon jeu défensif s’améliore beaucoup durant l’été. Donc, j’ai hâte d’aller au camp et montrer ce que je peux faire.»

Tâche ardue

Amorcer la saison à Vancouver ne sera tout de même pas une mince tâche pour le jeune arrière. L’équipe n’est pas parmi les meilleures, certes, mais il y a beaucoup de congestion à la ligne bleue, notamment avec les arrivées de Michael Del Zotto et de Patrick Wiercioch. D’autres jeunes défenseurs de l’organisation, comme Evan McEneny, Andrey Pedan, Philip Holm et Guillaume Brisebois, seront aussi en compétition avec lui.

«Oui, il y a reconstruction en ce moment et je sais qu’il y aura des ouvertures, a mentionné Subban. Mon esprit n’est pas occupé par qui a signé et qui sera en compétition avec moi. Je suis ici pour me battre pour un poste.»

«La seule chose qui va m’aider, c’est de bien jouer au camp, a-t-il poursuivi. Peu importe qui est l’entraîneur, si tu joues bien, tu seras dans l’équipe.»

Jordan Subban a cumulé 72 points en deux campagnes dans la LAH. Il a marqué 16 buts la saison dernière.