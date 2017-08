Les Blue Jays subissent un autre revers en Floride

Les Blue Jays de Toronto ont conclu leur séjour au Tropicana Field avec une défaite de 2-0, jeudi après-midi, face aux Rays de Tampa Bay. Corey Dickerson a inscrit les deux points de sa formation, qui a remporté deux des trois matchs de la série contre la troupe de John Gibbons.

Dickerson a profité d’un ballon-sacrifice de Daniel Robertson en deuxième manche pour croiser le marbre une première fois dans la rencontre. Il a récidivé en huitième à la suite de son 24e circuit de la saison.

Dominés par les lanceurs adverses, les Jays n’ont réussi que six coups sûrs. C’est Steve Pearce qui a obtenu le plus de succès dans le rectangle des frappeurs en claquant deux coups sûrs.

Le partant des Rays, Alex Cobb, a connu une bonne sortie, lui qui effectuait un retour au jeu après avoir été ennuyé par une blessure à l'orteil. En quatre manches et un tiers, il n’a accordé que quatre coups sûrs et un but sur balles, en plus de réaliser cinq retraits au bâton.

C’est toutefois Steve Cishek (3-1) qui a été crédité de la victoire. En deux tiers de manche, il n’a alloué qu’un but sur balles. Alex Colome a quant à lui réalisé le sauvetage, son 38e de la saison.

Bonne sortie de Koehler

Du côté des Jays, Tom Koehler a concédé un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises.

Cette victoire a permis aux Rays de passer devant les Orioles de Baltimore au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine. Quant aux Jays, ils sont toujours derniers de la division.

La formation torontoise affrontera à compter de vendredi les Twins du Minnesota pour une série de trois matchs à domicile. Bartolo Colon (5-10) sera le lanceur partant pour les visiteurs, tandis que les Jays feront confiance à J.A. Happ (6-9).