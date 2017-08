Reconstruction du théâtre de Petite-Vallée: plus de 50 artistes réunis pour le spectacle-bénéfice

Les artistes québécois ont Petite-Vallée profondément ancré dans le cœur. Ils sont plus de cinquante à avoir levé la main pour participer au spectacle-bénéfice Chanter plus fort que le feu, le 10 septembre au Centre Vidéotron, pour amasser des fonds pour rebâtir le légendaire Théâtre de la Vieille Forge.

Plusieurs personnalités étaient d’ailleurs présentes jeudi à l’amphithéâtre, lors d’une conférence de presse pour dévoiler les détails du spectacle, dont Régis Labeaume, Pierre Karl Péladeau et Alan Côté, directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée.

feu théâtre vieille forge Photo courtoisie, Marc-Antoine Dufresne





«Le Québec sera sur la scène, a-t-il commenté. Il n’y a pas une St-Jean-Baptiste qui a eu ça !»



De grands artistes de la chanson seront réunis sur scène, dont Paul Daraîche, Louis-Jean Cormier, Richard Séguin, Mario Pelchat, Kevin Parent, Vincent Vallières, Laurence Jalbert, Luc De Larochellière, Lisa LeBlanc, les Sœurs Boulay et plusieurs autres.



La mise en scène sera assurée par l’auteur de plusieurs grandes chansons québécoises, Nelson Minville, et la soirée sera animée par l’humoriste et comédien Emmanuel Bilodeau.



Pour l’occasion, le Centre Vidéotron a été prêté par Québecor. Les billets, au coût de 50 $, sont en vente dès maintenant. La plateforme Ticketmaster a décidé de collaborer à sa façon en abolissant les frais de services pour la vente de billets de ce spectacle.

Voici la liste des artistes confirmés :



Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, Vincent Vallières, Marie-Pierre Arthur, Laurence Jalbert, Richard Séguin, les soeurs Boulay, Yann Perreau, Paul Piché, Mario Pelchat, Paul Daraîche, le collectif Légende d’un peuple avec Jorane, Daran, Alexandre Belliard, Salomé Leclerc et Jean-Martin Aussant, Guy Bélanger, Émile Bilodeau, Phillippe Brach, Paule-Andrée Cassidy, Lou-Adriane Cassidy, les Chanteurs du Village, Benoit Cormier, Tire le Coyote, Luc De Larochellière, Marc Déry, Luce Dufault, Dumas, Marc Hervieux, Daniel Lavoie, Bernard Adamus, Lisa Leblanc, Catherine Major, Karim Ouellet, Kevin Parent, Klo Pelgag, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Quatuor Quartom et Florent Vollant.



Ces artistes ne pouvaient être présents au spectacle mais ils participeront par vidéo : Daniel Boucher, Isabelle Boulay, Zachary Richard, Michel Rivard, Diane Tell et Gilles Vigneault.

Plus de détails à venir...