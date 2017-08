Tout le monde, il est beau

LAS VEGAS | Les folies de la lutte WWE sont terminées. La triste comédie que se sont jouée Conor McGregor et Floyd Mayweather au cours du dernier mois avait peut-être fait baver les gros fans de l’UFC...

Mais les fans de boxe et les médias dits sérieux qui vont permettre d’enflammer véritablement l’intérêt du grand public samedi soir, commençaient à douter du bien-fondé de ce combat. Ça devenait évident.

Sont forts les patrons de Mayweather Promotions et de l’UFC. Ils l’ont senti que le dérapage faisait mal à la promotion de ce cirque bas de gamme et hier, c’est dans la classe absolue et même plus que Mayweather et McGregor ont rencontré les médias.

Tout le monde, il était beau et tout le monde, il était gentil.

Remercier même le MGM

Première constatation, les journalistes et les médias électroniques de l’UFC dominent le plancher des reporters et des analystes. Hier, pendant qu’on attendait une heure devant le théâtre Ka, les accents étaient chaleureux et diversifiés. Une journaliste brésilienne de Sao Paulo était presque gênée d’admettre que Mayweather allait certainement gagner. Des Anglais très dignes et élégants de la BBC pensaient la même chose. Les Mexicains, eux-autres, étaient plus ouverts. Le Mexique est le pays de Canelo Alvarez et ils ne voient pas comment un amateur comme Conor McGregor peut être pris au sérieux.

C’est sans doute ce que les promoteurs ont senti. Il fallait donner du sérieux à cette patente à gosses. C’est Mayweather qui a fait la job. Il a bien parlé. Il a remercié son père, son équipe, Al Haymon et même le MGM qui l’a toujours bien traité.

C’est vrai, quand il s’était battu contre Deontay Wilder, Bermane Stiverne restait dans la suite Mayweather au sommet de l’hôtel.

C’est comme Guy Lafleur qui a sa salle au Château Bonne Entente.

Savoir recevoir et donner

Mayweather a parlé en bien de son adversaire. Il a dit qu’il s’était préparé avec soin et qu’un combat demeurait un combat. Mais il a aussi rappelé que s’il avait une fiche de 49 victoires contre aucune défaite en 21 ans de carrière c’est parce qu’il avait su donner plus qu’il n’avait reçu. Et que Conor McGregor découvrirait à son tour c’est quoi un ring de boxe.

En fait, tout ce qui s’est dit lors de la conférence a été repris à la télé et sur le web.

Mais tout juste derrière moi, il y avait un solide gaillard qui rongeait son frein en écoutant parler McGregor.

Floyd Mayweather père. Lui-même a été un très bon boxeur et suit l’entraînement de son fils de très près.

Il parle avec cette hésitation des anciens boxeurs qui ont pris trop de coups. Mais les propos sont clairs : « Si l’arbitre fait son travail, alors Floyd va gagner facilement. C’est impossible qu’un boxeur amateur puisse battre un grand champion du monde. Parce que malgré sa réputation et sa grande gueule, Conor McGregor n’est qu’un amateur qui entreprend une carrière dans la boxe professionnelle. Floyd est bien trop brillant dans un ring pour permettre à un amateur de l’atteindre solidement. Je vais vous le dire comment ça va finir : Knock-out en quatre rounds en faveur de Floyd », a lancé le père Mayweather qui s’enflammait au fur et à mesure que la conversation progressait.

Mayweather fils, revient sur les problèmes de dope dont il a été témoin à la maison familiale.

Mais Conor McGregor a rappelé sans trop s’étendre sur le sujet, que l’enfance d’un enfant dans une famille irlandaise pauvre à mourir, n’était pas très drôle non plus...

La boxe demeure souvent un sport de désespoir...ou d’espoir, c’est selon le bout de la lunette.