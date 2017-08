Trudeau contre Brazeau

LAS VEGAS | Ce n’est pas la première fois qu’un boxeur affronte un adepte des arts martiaux mixtes. Notre Justin national a affronté l’ancien sénateur Patrick Brazeau dans un combat qui a lancé sa carrière de rock star et donc de premier ministre.

Rappelez-vous que Brazeau a fait comme Conor McGregor et a tenté de passer le knock-out à Trudeau dans le premier round. Même qu’il l’a atteint solidement à la tête à plusieurs reprises. Mais plus grand et doté d’une meilleure technique, Justin a laissé passer la tempête et a gagné le combat par arrêt de l’arbitre au troisième round.

Il avait usé le sénateur à coups de jabs avant de le secouer suffisamment pour que l’arbitre y aille de trois comptes de huit.

Brazeau pompait l’huile.

Évidemment que McGregor ne mène pas la vie que menait le turbulent sénateur à l’époque et qu’il ne s’épuisera pas aussi vite. Mais l’histoire devrait se répéter.

Tout ce que j’espère maintenant, c’est que Floyd Mayweather ne finisse pas président des États-Unis...

Mayweather et non Maeweather

Ça fait des mois que je vois la face et le nom de Floyd Mayweather dans les journaux, les revues et surtout les énormes panneaux publicitaires dans Las Vegas.

Ben hier, à ma grande honte, j’ai écrit son nom « Maeweather » pendant tout mon texte. Je pourrais dire que c’est le décalage horaire, la vérité c’est que c’est une maladie. J’ai beau vérifier dans Google ou dans un dictionnaire, je commets des erreurs dans les noms propres. J’ai écrit Pete Sempras au moins dix fois et Gretzky sans « z » encore plus souvent. Heureusement, le pupitre sauve les meubles la plupart du temps. Quand je serai reçu à l’Académie saguenéenne, les premiers que je vais remercier seront les gars et les filles de pupitre.

En attente de la grosse business

Les chauffeurs de taxi sont déçus. Les fans de boxe et d’arts martiaux mixtes tardent à arriver à Las Vegas. La business est tranquille. Comparé à la folie du Cinquo de Mayo, le train-train quotidien est un peu plate. Même que des touristes n’ont pas pris de chance. Hier, trois m’ont confié qu’ils quittaient Vegas vendredi après-midi : « On me charge 600 $ pour la nuit de vendredi au Wynn », m’a expliqué une dame de Philadelphie. Elle et son mari qui ne disait pas un mot, ont préféré quitter un jour plus tôt.

Assis sur le tapis

Des centaines de journalistes ont fini par s’asseoir sur le tapis du MGM devant le théâtre Ka hier avant-midi. La conférence de presse devait commencer à 13 heures et les portes ouvrir à 11 heures. Mais il était près de midi quand les journalistes ont été invités dans le théâtre. Ils y ont attendu jusqu’à 1 heure et 45 l’entrée sur la scène de McGregor et Mayweather.

Comme le disait un confrère brésilien : « Je veux bien croire qu’il n’y a pas d’horloge dans un casino mais les organisateurs doivent quand même avoir des montres ».

Effectivement et à voir briller les garnottes au poignet de Mayweather, elles doivent coûter dans les six chiffres...

Yvon Michel absent

J’attendais l’arrivée d’Yvon Michel aujourd’hui. C’est toujours utile pour un chroniqueur d’avoir un promoteur branché dans les parages. Malheureusement, Michel a dû annuler son voyage. Trop de travail au bureau. Il avait été invité par Al Haymon en personne...