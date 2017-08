Un coup de circuit pour l’Abitibi

ROUYN-NORANDA | Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue a réussi une belle prise alors qu’il présentera en première mondiale le film très attendu Junior Majeur lors de sa soirée d’ouverture.

Le président du Festival, Jacques Matte, était tout sourire d’avoir convaincu le producteur Christian Larouche de tourner et présenter la suite de Pee-Wee 3D en Abitibi.

« Ça fait deux ans et demi qu’on travaille sur ce projet. On les a convaincus de tourner une partie du film à Rouyn-Noranda et de mettre de l’avant les Huskies (l’équipe de hockey de Rouyn-Noranda). De présenter le film en première mondiale, c’est majeur pour nous », a dit M. Matte, qui affirme que la collaboration avec Junior Majeur est un des plus gros projets dans les 36 ans d’histoire du Festival.

Junior Majeur promet d’être un des gros succès du cinéma québécois en 2017 et devrait prendre l’affiche à temps pour les Fêtes.

On y retrouvera les mêmes personnages que dans Pee-Wee 3D, mais cinq ans plus tard. Les fans pourront y retrouver Janeau Trudel (Antoine-Olivier Pilon) et Joey Boulet (Rémi Goulet) qui ont maintenant 18 ans et tentent de se faire remarquer par des équipes de la Ligue nationale.

« On devait tourner ici en mars, mais ce n’était pas possible en raison de la saison de hockey. On a donc terminé le tournage en juin et la première sera le 28 octobre. Ça laisse très peu de temps pour terminer le montage. Même moi, je vais voir le film complet pour la première fois à l’ouverture du Festival », affirme le producteur Christian Larouche.

Participation citoyenne

Au départ, la finale du film devait se passer au Saguenay et une grande partie du tournage devait avoir lieu au pays des bleuets. C’était sans l’insistance de Jacques Matte, qui a convaincu M. Larouche de tourner la majorité des scènes de hockey en Abitibi.

« Je levais le petit doigt et on avait tout ce qu’on voulait. Je pense que je contrôlais la ville pendant une semaine », a-t-il dit.

Christian Larouche promet beaucoup d’effets spéciaux dans le film, notamment pour transformer l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda en aréna russe où se déroulent plusieurs parties.

Hochelaga en fermeture

Le Festival du cinéma a également annoncé qu’il présentera Hochelaga, terre des âmes, qui raconte l’histoire de Montréal et qui mettra en vedette le rappeur de Pikogan, près d’Amos, Samian, Vincent Perez et David LaHaie.