Lady Gaga mise à nue dans un nouveau documentaire poignant disponible sur Netflix

Lady Gaga a vécu une dernière année forte en émotions. Une séparation, l’annonce d’une amie malade, la sortie de son album Joanne... Vraiment, la chanteuse n’a pas eu de répits.

Dans le documentaire Gaga : Five Foot Two, réalisé par Chris Moukarbel, les admirateurs de la popstar pourront découvrir son côté vulnérable et humain.

I'm known for being larger than life, but really I'm just... #GagaFiveFootTwo — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 24, 2017

En la suivant durant une année complète, le réalisateur du film mise sur la différence entre la vie de la superstar et son quotidien de femme.

Dans un extrait lancé sur la page Twitter de l'artiste, on peut entendre la star pleurer durant une conversation poignante avec un certain Brandon.

«Je suis seule Brandon, toutes les nuits. Et tous ces gens vont partir... Non? Ils vont partir et je vais être toute seule. Je passe la journée à me faire toucher toute la journée et à me faire parler toute la journée au silence complet» raconte-t-elle.

Le documentaire dévoilé au Toronto International Film Festival le 22 septembre prochain sera également disponible sur Netflix le même jour.

#GagaFiveFootTwo, a @Netflix Original Documentary, Sept 22 worldwide 🎥 Art in collaboration with @dromsjel and @inezandvinoodh Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 24 Août 2017 à 7h00 PDT

Un rendez-vous à ne pas manquer!