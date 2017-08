Une nouvelle étude qui donne l’heure juste

Selon la nouvelle étude commandée par Camping Québec sur la pratique du camping au Québec, en 2016, cette industrie a engendré près de 1,1 milliard de dollars en retombées économiques pour le Québec et généré 13 500 emplois salariés.

Réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’étude a aussi révélé que 20 % des Québécois avaient fait du camping en 2016, ce qui représente 1,6 million de campeurs.

« Nous avions besoin d’un outil semblable pour deux raisons, d’expliquer le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. Nous avions besoin d’avoir le portrait très exact, très actuel de la situation, d’une part, mais aussi, à partir des résultats, guider nos actions pour l’avenir de la pratique de l’activité. L’étude nous a permis aussi de découvrir que si nous posions les bons gestes, nous pourrions attirer encore plus d’amateurs de camping. Ce sont des données de premier plan qui feront la différence. »

L’étude a révélé que les campeurs sont particulièrement attirés vers l’activité pour le repos et l’aspect social du camping. La marche, la randonnée et le feu de camp sont les activités les plus pratiquées sur les terrains de camping alors que 67 % des répondantes et répondants ont affirmé les avoir pratiquées lors de leurs séjours. Ces activités principales sont suivies de la baignade dans les plans d’eau (46 %) et la baignade en piscine (29 %).

Les retombées

Dans le dossier des retombées économiques, l’étude a démontré que l’industrie du camping a généré des dépenses de plus de 1,4 milliard $ en 2016. L’impact net sur l’économie du Québec a été de 1,1 milliard $, une fois les retombées reliées aux importations éliminées.

« Cette étude démontre l’impact économique et social considérable de l’industrie du camping, de déclarer Tessier. Nos exploitants peuvent être fiers de leurs entreprises et de leur apport au développement du tourisme au Québec. »

Actuellement, le Québec compte 916 terrains de camping. Ils offrent 119 825 emplacements, une augmentation du nombre d’emplacements de 7 % depuis 2012. Au total, Camping Québec regroupe 730 terrains de camping sur l’ensemble du territoire québécois.

Cette mise en situation du milieu du camping aide aussi les exploitants à obtenir de meilleurs outils de financement et autres, afin de promouvoir leurs sites. « Nos membres ont bien réagi aux changements d’habitudes des campeurs, en investissant de bonnes sommes d’argent pour se mettre aux normes de la clientèle d’aujourd’hui. »

Pour l'avenir

Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Au cours des prochaines années, de nombreux baby-boomers vont abandonner le camping. Il en va de la survie d’organismes comme Camping Québec qui doit arriver à attirer des gens qui ne sont pas campeurs présentement.

L’étude a permis d’établir le portrait des gens qui étaient non-campeurs en 2016. Parmi les répondantes et répondants, 11 % ont déclaré avoir l’intention ferme de commencer ou de recommencer à faire du camping d’ici trois ans, alors que 29 % ont déclaré avoir peut-être l’intention de commencer le camping.

En ce qui a trait aux tendances du marché, les responsables de l’étude ont réalisé que le choix du camping en prêt-à-camper augmente de façon importante. Le choix de la tente comme outil de camping a aussi augmenté, surtout chez les moins de 35 ans. Pour 40 % des campeurs, le véhicule récréatif demeure le choix d’équipement le plus important.

« Ces données vont nous permettre de mieux adapter notre offre pour l’avenir parce que le camping, comme tous les autres milieux, est en période de changements, d’expliquer Simon Tessier. On peut prendre en exemple le monde du ski qui a su s’adapter. Au début de l’arrivée des planches à neige, plusieurs stations disaient vouloir les bannir, sauf que les dirigeants ont compris que cette activité faisait partie de l’avenir de leur milieu. Ils se sont adaptés pour arriver à une formule gagnante aujourd’hui. C’est exactement ce que nous devons faire : nous adapter aux nouvelles réalités qui nous attendent. »

La méthodologie de cette étude a été approuvée par le ministère du Tourisme.

EN BREF

LE PRÊT-À-CAMPER

La formule du Prêt-à-Camper représente sans aucun doute la meilleure façon de voyager en camping, sans avoir à acheter et à trimbaler beaucoup d’équipements. Les campings du Québec vous offre différentes formules dans ce domaine. Il y a la location de caravanes, de tente-caravanes, de tentes de type prospecteur, de tipis, de yourthes, d’hébergement dans les arbres et de chalets ou cabines. Vous avez uniquement besoin de vos choses personnelles et votre nourriture. Pour en savoir plus : www.campingquebec.com.

FRÉQUENTATION 2016

Selon une étude menée par Tourisme Québec, en 2016, le nombre d’emplacements disponibles et d’emplacements occupés dans les terrains de camping ont respectivement augmenté de 2,3% et de 2,9% par rapport à 2015. L’offre des terrains de camping de petite taille a légèrement augmenté, 1,3% alors que leur achalandage a fortement augmenté, 11,4%. Pour les terrains de taille intermédiaire, l’offre est demeurée similaire et leur achalandage a légèrement augmenté, 1,1%. Dans le cas des terrains de grandes tailles, les deux indicateurs sont en croissance avec 4% de plus du nombre d’emplacements disponibles et de 4,2% des emplacements occupés.

UN COURS OBLIGATOIRE ?

Selon des informations dignes de foi, il appert que le gouvernement chercherait un moyen d’exiger une espèce de permis spécial pour les gens qui veulent conduire un véhicule récréatif. Présentement, pour bien des détenteurs de permis de conduire au Québec, il est mentionné que l’on peut conduire une habitation motorisée. Cette possibilité demeurerait mais il faudrait quand même suivre un cours spécialement conçu à la conduite d’un VR. Présentement, la Fédération québécoise de camping-caravaning offre des cours pour aider dans la conduite d’un véhicule récréatif mais cela se fait sur une base volontaire. L’avenir le dira.

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE

Dans plusieurs régions du Québec, les ARCC de la Fédération québécoise de camping-caravaning offrent des activités pour le mois de septembre. Comme les places sont limitées, vous devez vous inscrire à l’avance. Pour connaître la liste et les nomes des personnes ressources, vous pouvez consulter le site de la FQCC à l’onglet suivant : www.fqcc.ca/actualites/activites/mois. Pour les activités organisées par la Fédération, si les informations données sur le site internet ne sont pas suffisantes pour vous, vous pouvez rejoindre les responsables au 1-877-650-3722.