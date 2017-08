Voyage au bord du Nil

Dans notre cahier week-end du samedi 2 septembre qui ouvre officiellement, la saison du jazz, nous vous faisons part des concerts à venir , ainsi que des sorties de disques. Si l’industrie ne se porte pas à merveille, la saison 2017 sera par contre gorgée de nouveautés. Comme nous aimons parfois le mélange des genres, la formation jazz et musique du monde Quadro Nuevo vous transportera sur les bords du Nil. Certes, l’idée n’est pas totalement neuve, puisque nous avons eu : Randy Weston

sans oublier le joueur de oud Rabih Abouk Khalil en tandem avec le tubiste Howard Johnson.

Pour ouvrir la saison, rien ne vaut un brin de dépaysement.



Entre le jazz et les sonorités arabisantes



Si Quadro Nuevo est une formation de type inhabituelle (deux, saxophonistes, accordéoniste, contrebassiste et harpiste), les invités du Cairo Steps affichent leurs couleurs.

Douze musiciens, avec oud, duduk, des violonistes, deux percussionnistes et quatre invités. Entre ces deux ensembles, la chimie opère presque instantanément avec un résultat, tout à fait à la hauteur. Plus qu’un télescopage des genres et des idées, nous parlons ici de climats, contrastes, avec tout ce que cela suppose de poésie et de voyages musicaux .

Une belle réussite qui donnera certainement des idées aux programmateurs de jazz ou autres.