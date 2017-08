Badou Jack voulait et veut Stevenson

LAS VEGAS | Badou Jack donnait des entrevues en suédois devant des relationnistes américaines complètement éberluées de voir un Noir parler suédois. À la première chance que mes confrères venus de la Suède m’ont donnée, j’ai ramené les questions vers Montréal et Adonis Stevenson.

Simple logique. Si Badou Jack gagne son match contre Nathan Cleverly, il devient un adversaire choisi pour Adonis Stevenson.

-Advenant une victoire, serais-tu intéressé à rencontrer Adonis Stevenson ?

-Bien entendu que oui ! D’ailleurs, Floyd Mayweather mon promoteur voulait que je me batte contre Stevenson en mai ou juin dernier. Mais probable que Stevenson et son promoteur ont préféré Andrzej Fonfara qui venait de se faire passer le knock out par Joe Smith au premier round.

Ben voyons donc. Jamais personne ne nous a parlé de Badou Jack pour Stevenson !

Yvon Michel était soufflé quand je l’ai joint pour avoir sa version : « Je n’ai jamais entendu parler que Badou Jack était intéressé à affronter Stevenson au mois de mai ou juin. Si ça avait été le cas, j’aurais été super content. Badou Jack vient de battre Lucian Bute et James DeGale que les Québécois connaissent bien. Avec la venue de son promoteur Floyd Mayweather, on aurait pu bâtir une énorme promotion. Ce qui s’est sans doute passé, c’est que Mayweather et Al Haymon qui sont promoteur et gérant de Badou Jack se sont parlé et ont décidé de ne pas aller plus loin », de dire Michel.

C’est malheureusement une situation qu’on subit trop souvent au Québec. Depuis la venue d’Al Haymon et de PBC dans le décor de la boxe, trop de décisions se prennent à Cleveland dans la maison de Haymon et de sa maman.

Quand Yvon Michel n’est pas informé de ce qui pourrait être intéressant, comment voulez-vous que les choses se fassent ?

L’association entre Haymon et Yvon Michel a sans doute été profitable lors des deux premières années qui ont suivi la naissance de PBC. Mais depuis un an, les indices de problèmes majeurs ne cessent de s’accumuler.

Pas seulement à Montréal, soit dit en passant.

Sur la strip

Allo à Jean Pascal

LAS VEGAS | Je venais de terminer ma conversation avec Badou Jack quand il m’a retenu. Il voulait savoir comment allait Jean Pascal. Je lui ai répondu qu’il était confronté à un problème légal mais que les choses semblaient tourner pour le mieux : « J’aime beaucoup Jean Pascal. C’est un bon gars. Transmets-lui mes salutations », d’ajouter Jack.

Je l’ai fait en appelant Pascal : « Ça fait longtemps que Badou et moi nous nous connaissons. Ça remonte aux Jeux quand il était dans l’équipe suédoise et que j’étais dans l’équipe canadienne. Quand je me préparais pour Serguei Kovalev, il est venu faire quelques rounds de sparring avec moi », d’expliquer Pascal.

Badou Jack, advenant une victoire, ferait un bon adversaire pour Jean. C’est un bon technicien : « En tous les cas, je lui souhaite une victoire contre Cleverly », a ajouté Pascal.

Le message va être fait.

Il a mouillé à Vegas !!!

C’est la première fois que ça m’arrive. Il a plu mercredi soir et hier matin à Las Vegas. Ça confirme que Céline Dion est maintenant la boss. C’est le genre de détail que René aurait surveillé.

N’allez pas vous inquiéter, ne restait plus une goutte de vapeur d’eau dans l’atmosphère sur le bord de la piscine vers 14 heures. Mes espions me l’ont confirmé.

Les Golden Knights...

Je ne sais pas si c’est un hasard ou si les casinos se sont donné le mot pour aider le propriétaire des Golden Knights de Vegas mais toujours est-il qu’il y a toujours un match de hockey sur plusieurs écrans de télé dans les bars et restaurants des hôtels. C’est vrai au MGM et c’est également le cas au Caesar’s Palace. Ça roule 24 heures par jour semble-t-il.

Par contre, y a des chauffeurs de taxi qui sont comme Denise Bombardier. Faut leur expliquer que le hockey sur glace n’est pas un nouveau cocktail...