Chris Sale n’est pas content

Le lanceur des Red Sox de Boston Chris Sale n’a pas hésité à exprimer son insatisfaction après une autre performance décevante, jeudi, et il souhaite rebondir le plus rapidement possible.

Au cours du match contre les Indians de Cleveland, le gaucher a été poivré de sept points, dont six mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles en seulement trois manches. D’ailleurs, il éprouve des ennuis quand il affronte le club de l’Ohio, car lors de son premier départ du mois, le 1er août, il lui avait alloué sept points en cinq tours au bâton.

«Je savais ce que je devais corriger, mais clairement, je n’ai pas de chance face à cette formation. On retournera à la table à dessin et voir ce qu’on peut faire», a-t-il déclaré au quotidien «Boston Globe».

«Réellement, je ne suis pas capable d’expliquer ça, a-t-il continué à propos de la moyenne au bâton de ,385 des Indians contre lui en 2017. Il faudrait leur demander! Si je pouvais trouver la solution, ça changerait. C’est déplorable, car si vous regardez les tirs qu’ils ont frappés, tout était à l’extérieur de la zone des prises.»

L’ancien des White Sox de Chicago affiche une moyenne de points mérités de 5,40 dans ses cinq plus récents matchs.

«Mes dernières sorties n’ont pas été suffisamment bonnes. Je dois être meilleur et ce soir [jeudi], ce fut la cerise sur le sundae. Il faut faire quelque chose», a-t-il affirmé.

Cette saison, Sale a conservé une fiche de 14-6 et une moyenne de 2,88.