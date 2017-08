Comme du déjà-vu

Votre décision est-elle prise ? Débourserez-vous 100 $ pour voir, à la télé à la carte, le combat de demain entre Floyd Mayweather et Conor McGregor ? Vous déplacerez-vous plutôt dans un bar diffusant ce duel tant médiatisé ? Boycotterez-vous tout simplement l’événement, refusant d’être témoin de ce cirque ?

Le divertissement étant un élément important du monde du sport, l’événement de demain prendra en charge, il ne fait nul doute, ce même volet divertissement. Or, si le passé est garant de l’avenir, les amateurs n’auront fort probablement pas droit à un grand combat de boxe, mais plutôt à un spectacle.

En fouillant dans les annales du sport, on constate en effet que de tels freak shows ne datent pas d’hier.

Et la plupart du temps, ces événements ne répondent pas aux attentes initiales et se terminent en queue de poisson.

On en a eu l’exemple parfait plus tôt cet été avec la décevante fausse course entre le multiple champion olympique en natation Michael Phelps et un requin.

L’homme le plus rapide

Au chapitre des déceptions, difficile toutefois de surclasser le duel du printemps 1997 visant à déterminer qui était l’homme le plus rapide au monde à ce moment.

Vous vous rappellerez que cette course sur 150 mètres opposait le Canadien Donovan Bailey à l’Américain Michael Johnson.

Couronné champion olympique sur 100 mètres une dizaine de mois auparavant à Atlanta, Bailey allait affronter le médaillé d’or sur 200 et 400 mètres à Toronto. Comme dans le cas du combat de demain, l’événement est rapidement devenu un véritable cirque médiatique.

Les deux athlètes ont échangé quelques insultes. Bien que Johnson était considéré comme la grande diva entre les deux sprinters, il ne faut pas oublier que Bailey s’est aussi assuré d’avoir une excuse en cas de défaite, se plaignant entre autres de la configuration de la piste aménagée au Skydome.

En fin de compte, Bailey a outrageusement dominé Michael Johnson dès le départ et ce dernier a abandonné à mi-chemin, indiquant s’être blessé à une cuisse. Ou était-ce plutôt à l’orgueil ?

Malgré son succès télévisuel, l’événement avait laissé les amateurs de sport sur leur faim.

Bataille des sexes

Si on remonte encore plus loin, soit jusqu’en 1973, certains se souviendront de la fameuse Bataille des sexes entre Bobby Riggs et Billie Jean King.

Ancienne vedette du tennis masculin, Riggs affirmait que même à l’âge de 55 ans, il pouvait battre n’importe quelle star actuelle du circuit féminin. Après avoir vaincu Margaret Court lors d’un premier match, il s’est incliné en trois manches consécutives face à King quelques mois plus tard.

C’est ce dernier match qui avait surtout retenu l’attention, alors que l’on estime que l’événement avait piqué la curiosité de 90 millions de téléspectateurs à l’échelle planétaire, un auditoire plus que respectable à l’époque.

La nonchalance de Riggs, que certains ont accusé d’avoir intentionnellement perdu le match puisqu’il avait apparemment parié contre lui-même, n’a pas donné lieu à du grand tennis.

Bref, de tels duels en ont déçu plus d’un. Est-ce que ce sera le cas à nouveau demain ? À moins que Mayweather et McGregor nous réservent une surprise de taille...

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

Folie furieuse

Il semble que les récents matchs du Canadien Denis Shapovalov, qui a notamment défait Rafael Nadal à Montréal, aient attiré l’attention au sud de la frontière. Dans le cadre des qualifications pour les Internationaux des États-Unis, le jeune joueur est devenu la nouvelle coqueluche du tennis masculin, ses matchs y étant très suivis. Le principal intéressé en est reconnaissant.

« Appui incroyable au U.S. Open. Merci à tous ceux qui se déplacent pour venir voir les matchs. »

Achetez vos billets

Depuis quelques jours, Floyd Mayweather est inondé de messages de la part de connaissances lui demandant s’il a accès à des billets pour son combat contre Conor McGregor. Mayweather semble irrité par ces demandes et a décidé de se tourner vers les médias sociaux pour inviter de façon peu subtile ses connaissances à se débrouiller.

« Je sais que vous avez hâte de voir mon plus gros combat en carrière, mais prendre d’assaut mon téléphone ne vous mènera nulle part. »

Malchanceux

L’artilleur Rich Hill des Dodgers de Los Angeles lançait un match parfait après huit manches et un match sans point ni coup sûr après neuf manches mercredi. Par contre, il n’a pas pu compter sur l’appui de ses coéquipiers, au point où il a perdu le match 1-0 après avoir accordé un circuit en 10e manche. ESPN fait état de sa malchance.

« Rich Hill est le premier lanceur des 100 dernières saisons à perdre après avoir lancé 9 manches, donné un coup sûr ou moins et aucun but sur balles. »

À surveiller...

Absents de marque

C’est ce lundi que l’on donnera le coup d’envoi du dernier des quatre tournois du grand chelem de la saison au tennis. Pour l’occasion, tous les yeux seront tournés vers New York, pour la tenue des Internationaux des États-Unis. Tant chez les hommes que chez les femmes, le tableau principal a déjà été plus relevé. Du côté masculin, Novak Djokovic, Milos Raonic et le champion en titre Stan Wawrinka, tous trois blessés, n’y seront pas. Chez les dames, l’absence de Serena Williams fait mal, surtout dans le cadre de ce tournoi présenté chez elle et qu’elle a remporté six fois.

On se demande dans quelle forme seront Federer et Murray. Le premier a été ennuyé par une blessure en finale à Montréal tandis que le second n’y a tout simplement pas joué. Par contre, le tournoi risque d’attirer l’attention en raison des Nadal, Bouchard, Sharapova et autres vedettes des deux circuits.

