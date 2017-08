Dans son club de danseuses

LAS VEGAS | Je pensais bien avoir le scoop de la semaine. Il n’était que huit heures du matin au Café Avenue et j’avais l’histoire de la journée.

Mon camarade avait encore les yeux pochés tellement il avait « travaillé » tard. Excité, il venait de me raconter que Floyd Mayweather était encore à son club de danseuses, le Girl Collection, à 4 heures du matin. Avec une douzaine de filles qui dansaient à sa table.

Ou plutôt la table du propriétaire.

La bouteille de champagne haut de gamme se vend 2700 $, le tarif d’entrée est de 50 $ et la bière se vend 16 $. Pas pour rien que Floyd Mayweather est surnommé Money Man.

Quatre heures du matin à trois jours d’un combat supposé être le combat de l’histoire des sports de combat. Honnêtement, c’était la première fois que j’entendais pareille histoire. Même Pete Mahovlich était plus raisonnable. Pas de doute, c’était une bombe...

Y a pas eu de scoop. Pas parce que l’histoire n’était pas vraie. Mais parce qu’elle était sur le site de USA Today deux ou trois heures plus tard. Mayweather l’avait coulée en personne.

Et j’ai compris que Mayweather, qui ne boit pas une goutte d’alcool, avait une intention derrière cette supposée partouze.

Floyd Mayweather veut que les millions d’amateurs qui se demandent encore s’ils vont acheter ce simulacre de combat de championnat le fassent. Parce qu’un fêtard qui se tient avec ses danseuses à quatre heures du matin ne peut être dangereux dans un ring.

Mayweather, qui est également son propre promoteur avec Mayweather Promotions, veut rafler le plus de cash possible. Tout le cash sur la table. Faut que le monde pense qu’il peut perdre.

Et ça marche.

Une stratégie de marketing géniale

Ça marche tellement qu’il est déjà assuré qu’on va dépasser les sommes récoltées aux guichets lors du fiasco Mayweather contre Manny Pacquiao. On avait franchi les 70 millions hier midi et ça continuait à acheter des gros tickets.

Mais le milliard, c’est pas avec la télé payante qu’on va l’atteindre.

Si les gens réfléchissent un brin, ils n’achèteront pas ce show commercial. Conor McGregor est un amateur à son premier combat chez les professionnels. Prenez-le comme vous le voudrez, c’est un novice. Les vrais connaisseurs qui l’ont suivi à l’entraînement n’en reviennent pas de sa gaucherie dans un ring. Si le combat n’est pas arrangé, McGregor ne touchera pas une seule fois à Mayweather.

Des champions olympiques et des champions du monde chez les amateurs comme Vasyl Lomachenko, peut-être le meilleur boxeur au monde, ont déjà voulu prendre une trop grosse bouchée en affrontant des champions professionnels. À son deuxième combat, contre Orlando Salido, il a perdu par décision. Et là, on parle d’un double médaillé olympique. Pas d’un gars qui en sera à son premier combat de boxe... à vie.

Mayweather... le faux fêtard

Floyd Mayweather aligne les perles cette semaine. Il se sert visiblement de son club de danseuses pour régler une partie de ses problèmes d’image. Avoir une femme c’est comme ne pas en avoir une. Et ses enfants adorent le voir avec ses danseuses parce que ça montre qu’il est authentique. Il raconte qu’il a eu l’idée de son club pendant qu’il était en prison pour violence conjugale. Comme si c’était un détail.

Magnifiques citations reprises par les journalistes qui lui ont parlé la nuit dernière. Et by the way, à moins d’un changement de programme, Mayweather a passé la dernière nuit à son club à chanter du rap sur le stage des filles.

Tout ça, c’est de la frime. Du marketing. Il obtient une formidable publicité pour son club que tout Vegas connaît depuis hier matin et il sème le doute chez les amateurs de boxe. Opération cash parfaitement réussie.

C’est une drôle de game que joue the Money Man. À Washington, lors du combat entre Lucian Bute et Badou Jack, on l’a vu arriver à l’aréna dans un motor-home d’un million de dollars avec une pléthore de filles sorties tout droit d’une série de films porno. En apparence en tous les cas.

Pourtant, ce soir-là, Mayweather était le promoteur du combat et avait négocié serré jusqu’à la dernière minute les détails de la soirée. Et il est partenaire d’affaires avec le nébuleux Al Haymon qui vit toujours avec sa maman.

Maman Haymon ne tolérerait pas que son petit Al soit copain avec un débauché.

McGregor n’a pas la moindre chance. C’est ça que les danseuses cachent...