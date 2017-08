Floyd Mayweather et Conor McGregor font le poids

Floyd Mayweather et Conor McGregor ont tous les deux respecté la limite de poids, vendredi, en vue de leur combat historique qui se déroulera au T-Mobile Arena, à Las Vegas, samedi soir.

La limite de poids était fixée à 154 lb.

Mayweather, l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire qui possède une fiche parfaite de 49-0-0, 26 K.-O. a fait osciller la balance à 149,5 lb.

«Je suis déjà passé par là. Je sais ce que ça prend pour gagner ce type de combat. On a parlé beaucoup, maintenant c’est le temps de se battre, a dit Mayweather. Ce n’est pas le poids qui fera le gagnant. C’est en se battant qu’on gagne. Et ce combat ne se rendra pas à la limite, je vous le garantis.»

De son côté, le visage de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a affiché un poids de 153 lb.

«Je vais mettre mon pied au centre du ring et je vais y rester. On verra s’il est capable d’en prendre. Il est là à se tourner les pouces, à se crisper... Moi je vois un homme qui a peur. On verra demain», a lancé McGregor.

En ce moment, l’Irlandais détient le titre des poids légers de l’UFC, mais il n’a jamais pris part à un véritable affrontement de boxe professionnel.

Les deux hommes croiseront le fer dans un combat de 12 rounds qui pourrait devenir le duel le plus lucratif de l’histoire des sports de combat.

Des doutes

Plus tôt cette semaine, Mayweather a mentionné que son adversaire semblait très lourd et il doutait de sa capacité à atteindre la limite exigée. À ce moment, McGregor pesait 164 lb.

Samedi soir, celui que plusieurs surnomment «The Notorious» devrait avoir pris environ 20 lb contre moins de 10 lb pour le boxeur de 40 ans.

Les deux hommes enfileront des gants de huit onces, comme l’a confirmé la Commission athlétique du Nevada la semaine dernière.

À la base, des gants de 10 onces devaient être privilégiés. Lors des combats d’arts martiaux mixtes au sein de l’UFC, ce sont des gants de quatre onces qu’utilisent les athlètes.