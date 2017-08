Henderson et Marchand sauvent le week-end

OTTAWA | Brooke Henderson et Brittany Marchand ont sauvé la face de l’unifolié à l’Omnium canadien féminin, vendredi. Elles ont réussi à éviter le couperet en remontant au tableau au Ottawa Hunt & Golf Club.

Elles sont les seules des 14 représentantes du pays à participer aux rondes du week-end. Sans elles, Golf Canada se dirigeait vers un véritable désastre. Les membres de la haute direction de l’organisme se sont rongé les ongles jusqu’en début de soirée.

Après un départ plutôt modeste avec un boguey à son quatrième fanion, Henderson s’est mise au travail à la fin de l’aller. Trois oiselets en quatre trous lui ont permis de quitter le fond du classement. Mais un boguey au 17e drapeau l’a mise en danger pour ajouter au suspense. Ni une ni deux, elle a calé un petit moineau au trou final en signant une carte de 69. Elle est assise au 59e échelon, tout juste sur le seuil du couperet avec une fiche cumulative de +1. Elle est donc soulagée d’une tonne de pression.

« Je savais que tout le monde était là pour me soutenir et m’encourager. Je sais que les amateurs sont toujours à mes côtés. Je voulais performer à mon plein potentiel, a exprimé la vedette du golf canadien, qui était encore suivie par une impressionnante foule de milliers de spectateurs. Maintenant que j’ai résisté au couperet, je peux me concentrer sur mon jeu.

« Si je peux jouer -4 ou -5 dans les deux prochains jours, je peux grimper dans le top 10 », a-t-elle ajouté.

Une journée comme une autre

Marchand a quant à elle mieux géré le Hunt que la veille. Sans avoir à se démener pour sauver des normales in extremis, elle a fait preuve de précision depuis les tertres et les allées.

Ce qui lui a permis de caler cinq oiselets. Sa carte de 67, l’une des meilleures de la journée, la place à égalité au 23e rang, avec un dossier de -2.

Sans s’imposer une pression additionnelle, elle a vu cette deuxième ronde comme un tournoi de club plutôt qu’un championnat national. « Je connais mes meilleurs moments quand je ne réfléchis pas trop. C’est ce qui a aidé aujourd’hui [vendredi]. En première ronde, j’ai eu des ennuis d’élan. J’essayais de trop en faire et je ne frappais pas bien la balle. Cette fois, je n’ai pensé à rien et ç’a fonctionné. »

Chun prend la tête

Marina Alex a cédé son trône après la deuxième ronde. La meneuse à l’issue de 18 trous n’a pas tenu la cadence de la Sud-Coréenne In Gee Chun. La septième golfeuse au monde a pris le départ en après-midi. Le mercure légèrement plus frais qu’en matinée et un vent plus soutenu ne l’ont aucunement embêtée. Elle a pris les commandes grâce à cinq petits moineaux, elle qui a eu le compas dans l’œil durant près de cinq heures en domptant ses démons sur les verts rapides.

Photo AFP

« Ils sont difficiles à lire et la lecture est un problème pour moi, a expliqué celle qui espère enfin goûter à la victoire après cinq tops 5 cette saison. Les verts cassent constamment ici. Il faut que j’aie confiance en mes lignes. »

Meneuse au chalet avant que Chun ne prenne d’assaut le Hunt, Mo Martin détenait l’une des meilleures rondes de la journée. Sa carte de 67 (-4) l’a fait bondir de neuf rangs, elle qui occupe le second échelon en compagnie de ses compatriotes américaines, Brittany Lincicome et Alex.

La Californienne de 34 ans a terminé en force avec quatre oiselets à ses six derniers trous. « C’était une solide conclusion. C’est plaisant de voir que je peux enfin tout assembler en même temps dans mon jeu, a-t-elle souligné, soulagée. Je sens que j’ai mieux joué cet été que mes pointages l’ont indiqué. J’ai passé du bon temps avec ma famille et mes amis. C’était comme une cure de jouvence. »

À l’instar de plusieurs de ses rivales, elle a observé que le parcours est aménagé dans des conditions de championnat majeur. « Les verts sont très rapides, certaines positions de drapeaux sont très difficiles et l’herbe longue est haute. C’est impressionnant. C’est un véritable omnium. »

► Après 36 trous, 42 golfeuses se trouvent sous la normale.