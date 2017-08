Jusqu’à New York pour GSP

C’est en novembre prochain que Georges St-Pierre fera son grand retour dans l’octogone de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Et Cathy Gauthier n’a pas l’intention de manquer cet événement. Si bien que l’humoriste et son conjoint ont prévu faire la route jusqu’à New York pour y assister.

«Mon amoureux est un fanatique des arts martiaux mixtes et moi aussi. J’adore vraiment ça. J’ai même un tableau dans mon salon de GSP qui est immense», annonce-t-elle avec enthousiasme lors de l’événement bénéfice 12 rounds d’espoir pour les Princes à la TOHU mercredi dernier.