Le temps de l’esclavage, le temps de comprendre

« Dans la liberté comme dans la servitude, on ne pouvait séparer l’Africain de l’Américain ». Et c’est ainsi que nous suivons les traces de Cora, une jeune esclave de seize ans qui s’enfuit d’une plantation de coton. En cette rentrée littéraire qui fait échos, bien malgré elle, aux récents évènements survenus dans les anciens états confédérés, voici sans hésiter le roman de la rentrée. Que vous soyez férus d’histoire américaine (politique et sociologique), ou que vous sentiez l’envie, d’aller un peu plus loin, que les « nouvelles à la va vite », Underground Railroad du jeune auteur américain couronné Colson Whitehead devrait normalement se retrouver dans votre besace. Avec son prix Pullitzer, doublé du National Book Award, il faut croire que les membres des jurys ne se sont pas trompés. En plus de bien brasser les cartes de l’histoire, c’est aussi un fabuleux roman avec des images qui font mouche !



La liberté.

Si vous avez le cœur sensible, la première portion du roman vous demande d’être bien accroché . Des côtes d’Afrique en passant par l’Angleterre, les négriers et marchands de main-d’œuvre faisaient main basse, et sans trop de distinctions sur des peuplades entières. Vendues à prix fort à des propriétaires de plantations et négociants, nous découvrons la jeune Cora, 16 ans et ce qu’il reste de sa famille. Dans cet univers clos, où des clans se forment avec l’espoir non pas de s’évader, mais de survivre, l’auteur dresse un portrait hallucinant qui évoque parfois la vie du bagne de Cayenne. Pourtant, il existe une porte de sortie, la fameuse Underground Railroad, et ce n’est pas métaphore, un réseau clandestin qui permet aux esclaves de s’enfuir. Comme ce roman se passe avant la guerre de Sécession, les bonnes âmes qui acceptent de donner un peu d’aide aux fuyards le font à leurs risques et périls. Même dans les états libéraux, il était mal vu de posséder de la littérature abolitionniste. Avec une maitrise implacable et une plume qui rappelle William Faulkner (Le bruit et la fureur) et Mark Twain, mais en beaucoup plus tragique, vous vous en doutez, nous devenons partie prenante de cette cavale infernale.

Du Tennessee à l’Indiana en passant par les deux Carolines, Cora vivra son lot de bassesses et d’espoir perdu, avant de prendre le train pour la Californie. Soumise aux impératifs d’un monde qui n’accepte pas le changement, malgré certaines initiatives louables, elle devra aussi éviter les chasseurs de prime, payés par les riches propriétaires esclavagistes. Entre la narration et la synthèse, l’enquête personnelle et la plume du romancier, nous tenons là un puissant antidote pour combattre, une fois de plus, la bêtise humaine.