Les Orioles écrasent les Red Sox

Mancini a claqué un triple de deux points, un simple et un ballon-sacrifice. Mark Trumbo et Chris Davis se sont également illustrés du côté des visiteurs en catapultant la balle de l’autre côté de la clôture.

Davis, Tim Beckham et Seth Smith ont chacun produit deux points dans la victoire.

Jeremy Hellickson (8-7) a signé la victoire. Le partant des Orioles a alloué trois points, dont deux mérités, et quatre coups sûrs en sept manches au monticule.

La défaite est allée au dossier de Rick Porcello (8-15) qui a donné 11 points, dont quatre mérités, neuf coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers.