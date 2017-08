L’Italie en amoureux

En couple depuis quelques mois, Alex Nevsky et Vanessa Pilon se sont rapidement découvert une passion commune: les voyages.

«Je pars en Italie avec mon amoureux bientôt...On se complète bien en voyage, mais nous sommes différents. J’ai travaillé comme guide touristique et c’est comme une seconde nature pour moi. Je suis la genre de G.O. du couple qui aime organiser les voyages et visiter les endroits, tandis qu’Alex est tellement relax. Il n’y a rien qui le stresse. Il est du genre à réserver à la dernière minute, mais il est bon à dédramatiser les situations», confie la porte-parole du Festival Mode et Design, lors du cocktail d’ouverture du Festival Mode et Design à l’Édifice Wilder, lundi dernier.