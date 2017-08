Propreté dans les stades: Toronto septième, Tampa Bay dans la cave

Selon un récent classement relatif à la qualité des concessions de stades du baseball majeur préparé par le magazine «Sports Illustrated», le Rogers Center de Toronto occupe le septième rang, tandis que le Tropicana Field de St. Petersburg, domicile des Rays de Tampa Bay, représente l’endroit le moins salubre.

À partir de rapports d’inspection de 28 départements de salubrité, le média en question a désigné le Safeco Field de Seattle comme lieu le plus propre, devant le Fenway Park de Boston et le Minute Maid Park de Houston. Le Coors Field de Denver et le Chase Field de Phoenix complètent le top 5 et ce, même si le stade des Diamondbacks a été aux prises dernièrement avec des problèmes d’inondation.

Faisant l’objet de nombreuses rumeurs de déménagement, les Rays ont toutes les raisons du monde de chercher un nouveau stade, aux yeux des auteurs, qui ont noté 241 infractions à cet endroit. Ceux-ci ont remarqué que «la présence d’insectes et de la moisissure noire dans une machine à glace figurent dans un rapport. Un employé a été aperçu en train de manipuler des espèces d’argent et des hot-dogs sans s’être lavé les mains. En 2011, 100% des concessions faisaient l’objet d’au moins une infraction critique. Ce pourcentage a chuté de 50%, mais il y a encore beaucoup de travail à faire».

Concernant Toronto, le magazine a recensé 38 infractions, précisant que le manque de thermomètres est l’élément le plus préoccupant. «Neuf concessions ont reçu des la mention critique parce qu’il était impossible d’identifier la température de certains compartiments alimentaires. Certaines surfaces ou pièces d’équipement étaient mal nettoyées», ont écrit les auteurs.

Chez les premiers de classe, Seattle se trouve loin devant. Un seul cas problématique a été relevé quand de la nourriture a été conservée à une température non conventionnelle. À Boston, deux pénalités ont été imposées en mars pour une machine à glace malpropre et un lave-vaisselle défectueux.

Par ailleurs, le domicile des Athletics d’Oakland – une autre formation des majeures au centre de spéculations – est à l’avant-dernier échelon à cause notamment de la présence de vermine dans ses installations.

______________________________

Classement

1-Safeco Field, Seattle

2-Fenway Park, Boston

3-Minute Maid Park, Houston

4- Coors Field, Colorado

5- Chase Field, Arizona

6- Busch Stadium, St. Louis

7-Rogers Center, Toronto

8- Wrigley Field, Chicago

9- PNC Park, Pittsburgh

10- Miller Park, Milwaukee

11- Marlins Park, Miami

12- Citizens Bank Park, Philadelphie

13- Sun Trust Park, Altanta

14- AT&T Park, San Francisco

15- Petco Park, San Diego

16- Citi Field, New York

17- Kauffman Stadium, Kansas City

18- Guaranteed Rate Field, Chicago

19- Great American Ball Park, Cincinnati

20- Globe Life Park, Texas

21- Yankee Stadium, New York

22- Target Field, Minnesota

23- Angel Stadium, Los Angeles

24- Nationals Park, Washington

25- Dodger Stadium, Los Angeles

26- Oriole Park, Baltimore

27- Alameda County Coliseum, Oakland

28-Tropicana Field, Tampa Bay

*Detroit et Cleveland n’ont pas participé à l’étude.