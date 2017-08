Rouge et Or contre Vert & Or: Y’a de la fébrilité dans l’air

Le Rouge et Or de l’Université Laval amorce samedi soir la quête de son 10e titre national en accueillant le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

« C’est toujours spécial de disputer un match d’ouverture et tout le monde est fébrile, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin d’entrée de jeu. Les gars ont hâte de jouer. J’ai prévenu les joueurs que, s’ils pensaient que le match présaison contre Carleton avait été intense, ils n’avaient encore rien vu. Le degré d’intensité va monter de façon exponentielle. Il faudra être discipliné et penser à l’équipe avant tout. »

Nouveau défi

Le Rouge et Or affrontera une offensive de Sherbrooke qui présente un visage fort différent avec l’entrée en scène du nouveau coordonnateur offensif Brent Bailey. Adieu les formations à deux ailiers rapprochés, et bienvenue à la formation éventail à cinq receveurs.

Bailey a connu du succès avec les Gaiters de Bishop’s avec ce type d’offensive avant de se joindre au voisin pendant la saison morte. « On s’est fié beaucoup à ce qu’il faisait à Bishop’s dans notre préparation, a indiqué Constantin. Pour connaître du succès avec une telle offensive, tu as besoin d’un bon quart-arrière et d’une bonne protection. Alexandre Jacob-Michaud possède un avenir prometteur et il va progresser pendant la saison. Il reste à voir comment il va se comporter ici. »

L’an dernier, le pivot recrue avait connu une journée affreuse au PEPS et il avait été retiré du jeu, tôt dans la rencontre, au profit du vétéran Jean-Christophe Bourque-St-Hilaire. Il n’a jamais repris son poste de partant.

Système adapté

S’il ne tarit pas d’éloges à l’endroit de sa défensive, Mathieu Lecompte est pleinement conscient que son offensive est en période de développement. « Nous avons une nouvelle attaque et on doit donner du temps à Alexandre de rouler les jeux, a mentionné le nouveau pilote des Renards. Ce qu’on lui demande cette année n’a rien à voir avec ce qu’on lui demandait l’an dernier. On ne lui demandera pas de découper l’adversaire. Nous ne sommes pas rendus où l’on souhaite être, mais on doit garder les choses simples et bâtir sur notre ligne offensive qui fait très bien.

« On veut se battre jusqu’au dernier sifflet, d’ajouter Lecompte. Ça ne sera pas le même système qu’à Bishop’s. Notre système a été adapté en fonction de nos athlètes et du bagage de nos adjoints et de l’entraîneur-chef. Rémi Giguère est un ancien des Carabins et Simon Charbonneau-Campeau a joué dans la LCF. »

Maranda-Bizeau se sent d’attaque

Photo Pascal Huot

Samuel Maranda-Bizeau sera la seule recrue du Rouge et Or de l’Université Laval à évoluer comme partant, samedi soir, à l’occasion du coup d’envoi de la saison régulière.

« J’ai travaillé pour ça tout l’hiver, a raconté le plaqueur de première année. Je suis prêt à remplir les exigences des entraîneurs. Je devrai m’acquitter seulement de mes responsabilités et ne pas tenter de trop en faire. Je vais bien dormir avant le match. Je n’ai jamais été bien stressé.

« Je ne serai pas lancé dans la jungle puisque je suis bien entouré avec de bons vétérans, de poursuivre le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. Avec les départs de Clément Lebreux et de Marc-Antoine Ouellet, je me suis préparé dès le camp de la Floride dans l’optique d’obtenir un poste de partant. J’ai perdu une quinzaine de livres depuis la Floride et je bouge pas mal mieux. Je suis revenu à mon poids du collégial à 280 livres. Le match contre Carleton a confirmé que ma blessure au cou était guérie à 100 %. »

Fierté

Le Rouge et Or comptera sept recrues dans son alignement pour le premier match. Les heureux élus sont Kean Harelimana, Zack Fitzgerald, Alexandre Gagnon, David Côté, Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau.

Quant à Jacob Veilleux et Vincent Lévesque, ils disputeront leur premier match universitaire à leur deuxième saison à Laval.

« Je savais que je serais pas mal utilisé sur les unités spéciales, mais je suis vraiment excité d’être inclus dans certaines formations défensives dès mon premier match, a souligné Harelimana. Je vais embarquer dans les situations de deuxième essai et long dans une défensive de type 30.

« Parce que je n’étais pas présent au camp de printemps en Floride, j’avais du rattrapage à faire, mais j’ai bien progressé pendant le camp et j’ai dépassé les attentes des entraîneurs, ce qui explique leur vote de confiance, d’ajouter le produit des Cheetahs de Vanier. C’est spécial de vivre ce moment en compagnie de mon ami [et colocataire] Zack Fitzgerald. Nous sommes très fiers et c’est un honneur puisqu’il n’y a pas beaucoup de recrues habillées. »

Vert & Or - Un pilier en défensive

Photo courtoisie Université de Sherbrooke

On parle beaucoup de la défensive du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke depuis une semaine et Alexandre Gagnon représente l’un des piliers de cette unité.

De retour du camp des Stampeders de Calgary, le vétéran ailier défensif est emballé par ce retour en Estrie pour une dernière saison. « Je voulais vivre un an avec le nouvel entraîneur-chef [Mathieu Lecompte], a expliqué Gagnon. Après le repêchage, on avait parlé avec les Stampeders que je voulais revenir pour ma 5e saison si je ne perçais pas l’alignement. On m’aurait possiblement offert une place sur l’équipe d’entraînement, mais je préférais revenir dans les rangs universitaires. Les Stampeders ont conservé mes droits. »

L’ailier défensif beauceron de 6 pi 8 po anticipe de belles choses. « On va y aller une semaine à la fois, mais nous allons avoir une grosse défensive, a-t-il mentionné. Nous sommes uniquement des vétérans et on connaît le système comme le fond de notre poche. »

Ligne dominante

Gagnon est revenu enchanté de sa première expérience chez les pros. « La ligne défensive des Stampeders est dominante depuis plusieurs années et j’ai pu apprendre au contact de très bons joueurs, a-t-il raconté. Un gars comme Charleston Hugues apporte beaucoup de bagage pour nous rendre meilleurs.

« Au niveau de la compréhension, je suis passé à un autre niveau de football, d’ajouter le produit des Condors de Beauce-Appalaches. Ma compréhension de l’offensive est bien meilleure. J’ai très bien fait sur les unités spéciales, même si je n’avais jamais joué à Sherbrooke, où les entraîneurs misaient sur les secondeurs. À Calgary, ils ont bien aimé ma vitesse. J’ai réussi un gros plaqué en match présaison face aux Lions de la Colombie-Britannique. »