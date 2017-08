«Tu essaies d’éviter le pire...»

SPA-FRANCORCHAMPS | D’entrée de jeu, Jacques Villeneuve a tenu à rectifier notre affirmation publiée dans l’édition de vendredi du Journal selon laquelle le virage Eau Rouge au circuit de Spa-Francorchamps était le plus intimidant en F1.

« Ça l’était, mais ça ne l’est plus, réplique l’analyste des Grands Prix à la télé française Canal +. On le prend à fond avec beaucoup moins de risques que dans le passé.

« Non seulement la nouvelle configuration des voitures permet aujourd’hui de le négocier sans lever le pied à tout moment, mais on a aussi prolongé les échappatoires en bordure de piste.

« Quand tu le prenais à fond à l’époque, tu te disais que t’avais une chance sur deux que ça se termine mal. Tu suivais un mur des deux côtés du virage Eau Rouge dans le passé, a-t-il renchéri. Visuellement, c’était d’ailleurs impressionnant. Mais plus maintenant.

« On a fait la même chose pour la dernière courbe du tracé de Suzuka. C’est dommage. »

Le champion du monde de 1997 parle en connaissance de cause puisqu’à deux reprises, en 1998 et 1999, il a connu des frayeurs à Spa-Francorchamps et pratiquement au même endroit. Il s’en souvient évidemment, avouant que le deuxième choc, encore plus brutal, lui a fait « voir des étoiles ».

À près de 300 km/h

Dans les deux cas, sa monoplace en perdition a percuté le mur de protection extérieur du virage Eau Rouge à très vive allure, à une vitesse frôlant les 300 km/h. La décélération a été foudroyante, comme les images, saisissantes (visibles sur YouTube), le démontrent clairement.

La première fois, en 1998 à bord de sa Williams, il a reconnu avoir joué avec le feu.

« J’ai tenté de le prendre à fond avec des pneus dégradés et avec le plein de carburant, explique-t-il. J’ai été trop téméraire. »

L’année suivante, Villeneuve a relaté que sa violente sortie de piste avait eu lieu à son premier tour rapide en qualifications.

« J’ai eu cette impression au milieu du virage que ça ne passerait... pas, se souvient-il. Et c’est exactement ce qui s’est produit.

« À l’époque, l’arrière frottait à terre dans le creux du virage et la voiture perdait son aérodynamique en un millième de seconde, souligne-t-il. Le poids de la monoplace était porté vers l’avant. Et ça décrochait soudainement.

« Avant de frapper, dit-il, tu appuies ta tête vers l’arrière, tu essaies d’éviter le pire et de te faire mal le moins possible. Tu as juste le temps de dire... oh non. »

Commotion cérébrale

Villeneuve est sorti sonné de cet accident en 1999.

« Quand je suis sorti de mon cockpit, dit-il, j’ai vu des étoiles. Pas de farce. Et j’étais perdu. Je me suis rendu compte que j’allais traverser la piste, mais finalement je suis plutôt retourné vers ma voiture en faisant semblant de remettre le volant en place et de peser sur des boutons. J’ai pu enfin reprendre mes esprits. »

Indéniablement, Villeneuve avait subi une commotion cérébrale.

« Il n’y avait pas de protocole à cette époque, dit-il. Et, honnêtement, j’aurais souhaité qu’on m’empêche de courir. Ça n’a pas été le cas. On m’a donné le feu vert, même si je savais que je n’étais pas en mesure de rouler aussi vite par la suite.

« Par contre, si j’ai pu égaler mon chrono du début de matinée, c’est parce que j’ai dû prendre encore plus de risques. J’étais pourtant déboussolé, tout en sachant que ma tête ne pouvait subir un autre impact aussi important.

« J’avais les yeux dilatés, je ne comprends pas encore aujourd’hui pourquoi ils m’ont laissé courir. »

Villeneuve a participé à la course du lendemain où il s’est classé au 15e rang à un tour du vainqueur, le Britannique David Coulthard.

► Dix minutes après avoir subi son accident en 1999, son coéquipier chez BAR, Ricardo Zonta, avait été, lui aussi, victime d’une embardée, mais encore plus terrifiante. Le Brésilien avait frappé le mur avant de rebondir de l’autre côté de la piste. Malgré son bolide complètement détruit, il en était sorti indemne par miracle.

« Un vrai pilote devrait aimer ce circuit »

Si la plupart des pilotes de F1 affectionnent le majestueux circuit de Spa-Francorchamps, de rares exceptions avouent que ce n’est pas leur préféré.

Jacques Villeneuve ne comprend pas ceux qui ne prennent pas plaisir à le parcourir.

« Un vrai pilote devrait aimer ce circuit, prétend-il. Ceux qui le détestent ne sont pas des pilotes dans l’âme. »

Villeneuve, en entrevue au Journal vendredi, a avoué que Spa-Francorchamps a toujours été l’un de ses tracés favoris avec celui de Suzuka, au Japon.

« À l’époque, à la fin des années 1990, Michael Schumacher et moi étions les seuls à oser négocier les virages Eau Rouge et Raidillon à fond. Mais ça ne pouvait durer que deux ou trois tours pendant le week-end (en qualifications) quand les conditions étaient optimales.

« Quand j’ai gagné à Indianapolis [en 1995], c’était la même chose. Trois de mes quatre tours de qualifications ont été réalisés le pied au plancher. »

« Pour l’ego »

« Oui, on prenait un risque certain, mais c’était ça la course automobile dans ces années-là, dit-il. Rouler à fond dans cette portion rapide à Spa nous procurait une satisfaction personnelle, a-t-il poursuivi. C’était bon pour l’ego.

« Ça ne te faisait gagner que cinq petits centièmes de seconde sur un tour pour une prise de risque démesurée.

« Je pense que Michael et moi voulions prouver que nous étions les loups principaux dans la meute. »

Comme Gilles

Pour une rare fois, Jacques a fait le parallèle avec son père, ce qui n’est pas dans ses habitudes lors de nos conversations.

« C’était comme Gilles à son époque, a-t-il fait valoir. Même s’il n’a jamais couru à Spa. Il l’a fait ailleurs. J’ai dû l’apprendre de lui, parce qu’il était comme ça dans la vie, pas juste sur les circuits. »

Ce goût du risque, Jacques l’a alimenté dès son adolescence.

« À l’âge de 14 ou 15 ans, conclut-il, j’avais la même approche que quand j’étais skieur. S’il y avait un rocher à sauter sur une pente, j’étais le seul à l’école à vouloir le faire et j’étais fier de montrer à mes collègues de classe qu’il n’y avait rien à mon épreuve. »