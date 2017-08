Un premier album l’an prochain

Plus de trois ans après son passage à La Voix, Valérie Daure planche maintenant sur son tout premier album.

«Il va y avoir de très belles collaborations. Je suis en plein dedans et j’espère lancer l’album au printemps 2018. Je ne peux vous dire quel sera le titre ou d’autres détails, car il y a encore beaucoup de choses encore à confirmer. Toutefois, une chose est sûre, c’est en branle et j’ai hâte de le présenter», confie la chanteuse au dévoilement de la programmation de V Télé, à l’Édifice Wilder, mardi dernier. Il faudra tout de même attendre jusqu’en janvier pour en découvrir le premier extrait. D’ici, on pourra entendre la voix de Valérie Daure chaque semaine cet automne. La chanteuse a enregistré la nouvelle chanson-thème de l’émission Occupation Double.