Un record, mais...

Avec quelques minutes à écouler au match, le receveur Nik Lewis a écrit une page d’histoire de la Ligue canadienne. Le vétéran a devancé Geroy Simon au premier rang pour le nombre de passes captées en carrière. Lewis a capté un 1030e ballon en carrière lors de la poussée qui a permis aux Alouettes de créer l’égalité.

Pour le principal intéressé, ce record est un bel accomplissement, mais il aurait préféré le faire dans une cause victorieuse.

« On a tous fait de gros jeux, mais on n’est pas parvenus à mettre la touche finale à nos poussées offensives, a souligné Lewis. On doit être plus attentifs aux détails. Les punitions nous ont coûté des points.

« Lorsque le match est sur la ligne, tu dois exceller. Tu dois jouer assez bien pendant 57 minutes pour te donner la chance de jouer les trois dernières comme Marc Trestman l’a souvent dit. Tu dois être capable de gagner même si tu ne performes pas bien. »

Son entraîneur lui a rendu hommage après la rencontre.

« J’ai été chanceux, car j’ai eu la chance de diriger Geroy et Nik, a dit Jacques Chapdelaine. Ce qui m’impressionne de ces deux joueurs, c’est leur esprit de compétition qui est incroyable. Si on avait plus de joueurs comme Nik, on aurait possiblement une meilleure fiche. »

Autre mauvais départ

Les Alouettes ont encore eu de la difficulté à se mettre en marche en première demie comme c’est le cas depuis quelques parties.

« Ça fait plusieurs rencontres que ça se poursuit, a souligné Kristian Matte. On sort sur le terrain et on est prêts mentalement.

« Toutefois, on ne joue pas comme si on l’était. On commet des revirements et on écope de mauvaises punitions. Il faut éliminer les erreurs. Lorsqu’on en a trop, on se tire dans le pied. »

Jovan Olafioye (dos) et Matt Vonk (genou) ont subi des blessures durant la rencontre. Chapdelaine doit espérer que ça ne soit pas sérieux, car sa ligne offensive est déjà très décimée.