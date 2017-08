Une discussion à bâtons rompus avec Carey Price pour des jeunes

Dans une entrevue diffusée jeudi sur YouTube, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a répondu par correspondance aux questions de jeunes partisans.

Très posé comme à son habitude, le numéro 31 a toutefois été un peu plus loquace qu’à l’ordinaire dans l’entretien accordé pour le compte d’InGoal Media, faisant la lumière sur quelques-unes de ses habitudes de vie et sur son passé à Anahim Lake, en Colombie-Britannique.

Voici les sujets qu’il a abordés avec ses jeunes admirateurs.

Sa routine d’avant-match

«D’habitude, je me rends à la patinoire deux heures, deux heures et demie avant le match. Mon repas d’avant-match varie d’une rencontre à l’autre, mais typiquement, je mange du riz brun, des pâtes sans gluten, du saumon, du poulet ou du steak et de la salade. Je prends une douche froide et un café pour me réveiller, puis je mets de l’ordre dans mon casier, je place du ruban sur mes bâtons et je saute sur le vélo. Après la rencontre d’équipe, je m’échauffe, puis je pense à ce que je vais faire pendant le match. Ensuite, ce sont des conversations normales avec mes coéquipiers et j’écoute de la musique.»

Prendre l’avion pour aller jouer au hockey mineur dans sa jeunesse

«C’était un très petit avion, mais j’avais du plaisir. Peu d’enfants ont cette chance.»

Ses passages à vide et ses succès

«La façon la plus facile de se redresser est de faire confiance au processus. C’est un vieux cliché, mais tu travailles sur les choses qui t’ont mené au succès et tu travailles fort à l’entraînement. C’est dans la nature d’un athlète de vouloir être le meilleur pour connaître du succès. Ça ne s’applique pas qu’aux athlètes; ça s’applique à tout ce que tu veux faire dans la vie.»

Son choix de carrière

«Je n’ai pas toujours voulu être gardien, j’ai joué à la défense à un moment donné, mais mon père était gardien de but, donc cela a influencé mon choix. J’aime la façon dont je peux faire la différence dans un match et je l’apprécie plus que de marquer des buts.»