5 concerts à ne pas manquer

Nouveau festival montréalais de la rentrée, le Mile Ex End frappe fort pour sa toute première édition avec une programmation pour le moins impressionnante. En plus des têtes d’affiche Godspeed You! Black Emperor et City and Colour, l’événement accueillera notamment les artistes locaux chouchous tels Patrick Watson, Matt Holubowski et Charlotte Cardin.

Petit bébé du collectif MishMash, qui comprend l’étiquette de disque La Tribu (Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois) et Piknic Électronik, le festival Mile Ex End s’installera sous le viaduc Van Horne durant le long week-end de la fête du Travail.

En compagnie de Caroline Johnson, Claude Larivée a concocté une programmation qui comprend plusieurs valeurs sûres et incontournables.

« Au début, on voulait avoir une base d’auteurs-compositeurs folks. Et on l’a éclaté, dit-il. On voulait absolument sentir Montréal là-dedans, avec des choses qui ont influencé la scène montréalaise et nos voisins. »

Voici cinq concerts à ne pas manquer au festival :

Le festival Mile Ex End aura lieu les 2 et 3 septembre sous le viaduc Van Horne, à la limite des quartiers Rosemont et Mile Ex. Pour toute la programmation : mileexend.com.

Suzanne Vega

Photo courtoisie, Clyde Henry Productions

Pour les 30 ans de Solitude Standing, Suzanne Vega jouera l’intégral de son mythique album. « C’est un vieux coup de cœur », mentionne Claude Larivée.

Dimanche 3 septembre, 15 h 30, Scène Mile End

City and Colour

Photo courtoisie, Clyde Henry Productions

Toujours très populaire à Montréal, avec des concerts au Centre Bell en 2014 et 2016, City and Colour viendra proposer sa musique folk mélancolique.

Samedi 2 septembre, 21 h 30, Scène Mile Ex

Cat Power

Photo courtoisie, Clyde Henry Productions

Après son passage remarqué au Festival international de Jazz de Montréal, l’an dernier, Cat Power est de retour dans la métropole. En 2006, l’artiste américaine avait connu un grand succès avec son album The Greatest, unanimement salué.

Samedi 2 septembre, 20 h, Scène Mile End

Godspeed You ! Black Emperor

Photo courtoisie, Clyde Henry Productions

Ce groupe culte montréalais lancera un nouvel album, Luciferian Towers, le 22 septembre prochain. Nul doute que la formation jouera quelques nouvelles pièces au festival.

Dimanche 3 septembre, 21 h 30, Scène Mile End

Patrick Watson

Photo courtoisie, Clyde Henry Productions

« Patrick Watson était emballé à l’idée que l’événement se tienne dans son quartier, dit Claude Larivée. Il prépare un spectacle unique pour la scène sous le viaduc avec un paquet de surprises. »

Dimanche 3 septembre, 20 h, Scène Mile End