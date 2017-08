8 frères sur la ligne de départ

À eux seuls, ils forment pratiquement une équipe de baseball et ils ont plus de 300 marathons derrière la cravate. Le Marathon SSQ Lévis-Québec qui a lieu dimanche prendra des allures de véritable party familial pour les huit frères Rancourt qui prendront le départ tous ensemble.

Âgé de 67 ans, le mentor du groupe originaire de Sainte-Germaine-Boulé, en Abitibi, Benoît s’élancera pour la 123e fois dans une épreuve de 42,2 km, ce matin. Il a participé à toutes les éditions de l’événement de Québec depuis sa création en 1998.

AVC

S’il a incité plusieurs de ses frères à adopter la course à pied au fil des ans, il n’hésite pas à lancer des fleurs à Roland, 59 ans, qui a changé ses habitudes quotidiennes après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Il a lui aussi motivé les troupes à sa manière.

« Benoît a eu le plus d’influence, car on a tous, à un moment, donné arrêté de courir et Ben continuait de son côté. C’est le marathon de Québec qui m’a fait recommencer à courir en 1998, mais aussi parce que Benoît courait encore », explique Bernard, deuxième membre de la famille le plus âgé à 62 ans.

« Roland a été un grand acteur pour amener les autres [à courir], il les a challengés pas mal en leur disant qu’ils devraient venir [courir]. Il pouvait être assez convaincant et même gossant ! » ajoute Benoît, qui ne cache pas son désir de terminer un jour son 150e marathon.

À Ottawa, plus tôt cette année, trois d’entre eux se sont retrouvés dans les derniers mètres du parcours pour une arrivée fraternelle. « Mais ce n’est jamais planifié, précisent-ils. C’est motivant d’être tous ensemble. »

La bière comme récompense

Si chacun enfile les espadrilles pour se maintenir en forme et en santé, cela ne les empêche pas de festoyer quand ils ont atteint leur objectif. Comme c’est le cas chaque fois qu’ils s’apprêtent à bonifier leur titre de marathoniens, ils ont mis quelques bières au frais.

« On ne fume plus, mais on prend encore une petite bière ! s’exclame Bernard. On va s’ouvrir quelques bières après la course. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, il faut aussi avoir du plaisir.