Brooke sort les griffes

OTTAWA | La meilleure ronde du tournoi et le record de parcours au Ottawa Hunt & Golf Club ont propulsé Brooke Henderson vers le sommet du tableau de l’Omnium canadien féminin, samedi.

La Canadienne disait espérer un miracle après avoir résisté de justesse au couperet vendredi soir. Le premier de ses deux souhaits a été exaucé en matinée. Assise au 59e rang avant de prendre le départ, elle a grimpé au sixième échelon, à égalité avec cinq golfeuses, grâce à une ronde historique de 63. Huit oiselets lui ont permis de fracasser la marque de 64 sur le Hunt établie par Yani Tseng en 2008.

Même Jack Nicklaus n’a jamais réussi pareil exploit, a fait savoir le directeur du parcours, Boris Uvakov lorsque la vedette canadienne est entrée au pavillon. Selon sa mémoire d’éléphant, le Golden Bear avait enregistré un 65 lors de la Coupe des Amériques de 1960.

Il fallait voir les bonzes de Golf Canada glousser aux abords du vert du 18e après qu’Henderson eut signé sa carte devant les officiels. Inquiet et angoissé la veille, le chef de la direction de l’organisme national Laurence Applebaum sautait de joie à l’idée d’apercevoir le drapeau de l’unifolié près du sommet. Une Brooke en pleine forme dans les derniers groupes en ronde finale de son championnat peut faire des dommages.

Si Henderson parvient à réaliser son second miracle, elle deviendrait la première représentante de l’unifolié à remporter le championnat national depuis l’exploit de Jocelyne Bourassa à Montréal en 1973. Ce serait ainsi une deuxième victoire canadienne parmi les 31 triomphes américains.

Dans sa bulle

« Je me suis sentie dans ma bulle dès le début. J’ai fait deux oiselets rapides aux 2e et 3e. Je sentais que je pouvais créer quelque chose. J’ai réussi des roulés que je n’aurais jamais cru pouvoir caler et j’ai exécuté d’excellents coups en frappant très bien la balle. C’était la clé, a souligné la golfeuse ontarienne de 19 ans qui a joué devant la plus grosse foule qu’elle ait vue dans sa carrière.

« Résister de justesse au couperet vendredi m’a fait peur, a enchaîné celle qui s’est limitée à 25 roulés à ses 15 verts atteints en coups réglementaires samedi. J’étais tout près de rater les rondes du week-end. Je savais qu’il fallait que je fonce.

« Au golf, on surnomme le samedi jour de déménagement (moving day). Aujourd’hui, ç’a déménagé », s’est-elle exclamée en ricanant.

Le record absolu du tournoi date de 2009, au club de golf Priddis Greens de Calgary. Song-He Kim avait enregistré un score de 62 (-10) en deuxième ronde. Depuis 1980, Henderson est la quatrième golfeuse à signer une carte de 63.

« J’étais dans le meilleur état d’esprit pour jouer à mes pleines capacités, a exprimé celle qui avait retrouvé le sourire sur le parcours après deux jours plutôt maussades. Ça vient en jouant mieux. »

Larsen et Martin en tête à -10

Avec une fiche cumulative de -7, elle se trouve à trois coups des meneuses Nicole Broch Larsen et Mo Martin. La Danoise de 24 ans ne s’est pas traîné les savates sur le Hunt. Ses six oiselets et un boguey sur une carte de 66 lui ont permis de rejoindre l’Américaine en tête. Cette dernière a aligné un autre 67.

Les plans de match des deux femmes resteront le même : attaquer le parcours et amasser les moineaux. Avec les Henderson, Kerr, Lee, Alex et Ryu devant, la compétition sera féroce.

La Canadienne Brittany Marchand s’est contentée d’une ronde de 72 (+1), ce qui l’a fait glisser au 45e rang avec un dossier cumulatif de -1.

Annika Sorenstam détient toujours le record absolu sur le circuit de la LPGA. En 2001, elle avait enregistré un retentissant 59 (-13) au club de golf Moon Valley, en Arizona. Plusieurs golfeuses ont aussi réussi des scores de 60 dans l’histoire.