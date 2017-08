Dale Weise se sent d'attaque

Après avoir connu une première saison décevante avec les Flyers de Philadelphie, l’attaquant Dale Weise compte bien faire taire ses détracteurs dès le début de la prochaine campagne.

L’ancien du Canadien de Montréal a mis les bouchées doubles pendant son entraînement estival, patinant deux fois par semaine en juillet et jusqu’à quatre fois par semaine en août.

«J’ai patiné comme je ne l’avais jamais fait auparavant. C’est une année importante pour moi», a-t-il confié au «Toronto Sun».

Combler les attentes

L’ailier a paraphé une entente de quatre ans d’une valeur de 9,4 millions $ le 1er juillet 2016.

Pour la première fois de sa carrière, il se devait de produire sur une base régulière, question de répondre aux attentes.

Il a amorcé l’année 2016-2017 avec seulement deux mentions d’aide à ses 15 premiers matchs, mais il a finalement débloqué en fin de saison avec une récolte 10 points à ses 14 dernières sorties.

«J’ai connu un mauvais départ à Philly, pour plusieurs raisons, a-t-il avoué. Mais j’ai aimé de la façon dont j’ai terminé la saison. Je veux amorcer la prochaine campagne comme j’ai conclu la dernière.»

«Je peux marquer des buts. Je sais que je peux jouer dans cette ligue. J’ai hâte, je crois que je vais connaître la meilleure saison de ma carrière.»

Poursuivre son rêve

Weise a eu à prouver à maintes reprises qu’il avait sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH), depuis ses débuts avec les Rangers de New York, en 2010-2011.

Il a d’ailleurs dû combattre l’adversité tout au long de sa vie.

«Je me souviens de la réaction d’un professeur en neuvième année lorsque je lui avais dit que je jouerais un jour dans la LNH. Il avait ri et m’avait répondu : ''tu devrais te concentrer sur l’école.'' Ça me fait rire lorsque je repense à tout ça», a souligné l’athlète de 29 ans, sélectionné au quatrième tour par les Rangers en 2008.

«Lorsque j’étais jeune, je ne faisais jamais partie des équipes d’étoiles. J’ai été choisi en neuvième ronde dans les rangs Bantam. J’ai été coupé trois fois dans le junior et à quatre reprises avant d’atteindre la LNH.»

«Moi et ma famille sommes les seuls qui avons cru que je me rendrais aussi loin.»