Dans la maison d’Eliasson

♦ Parmi les grandes réalisations d’Eliasson : The Weather Project au Tate Modern de Londres, une installation spectaculaire vue par deux millions de visiteur. Le IceWatch, œuvre créée à l’occasion de la conférence sur le climat COP21 et pour laquelle il a fait venir des morceaux d’icebergs du Groenland jusqu’à Paris où ils ont fini de fondre (2015).

♦ L’artiste a fondé à Berlin, en 1995, le Studio Olafur Eliasson qui regroupe aujourd’hui quelque 90 artisans et spécialistes. En 2014, il a fondé le bureau international d’art et d’architecture, le Studio Other Spaces et en 2012, il a fondé l’entreprise sociale Little Sun qui produit des lampes solaires et des chargeurs mobiles, pour faire prendre conscience du besoin d’élargir l’accès à l’énergie durable.