De Cheval-Serpent au plateau de Denys Arcand

« Denys Arcand est un grand maître ; j’ai vu tous ses films. Je cherche toujours à travailler avec des gens qui aiment ce qu’ils font et qui y sont bons. Alors de tourner avec lui, c’est toute une chance », poursuit Alexandre Landry.

« C’est le genre de truc avec lequel tu peux te casser la gueule. Mais, dans le fond, c’est ça qui rend le projet intéressant et qui me donne la chance de me dépasser », avance-t-il.