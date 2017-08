Entraîneurs mieux informés

Mike Sullivan est un entraîneur-chef qui a effectué un retour spectaculaire derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale. J’insiste sur l’entraîneur-chef parce que, après avoir dirigé les Bruins de Boston, entre autres, il a vécu plusieurs expériences avant de se retrouver dans le même vestiaire que Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

En moins de deux ans, il a mené son équipe à deux coupes Stanley.

Une fiche digne des plus beaux scénarios.

Sullivan a participé récemment à un colloque réunissant des entraîneurs et il a apporté des points très intéressants sur la profession de l’entraîneur. « Comme le sport en général, les décideurs, dans le feu de l’action, et dans la préparation des matchs, doivent maintenant s’adapter aux nouvelles méthodes d’entraînement, aux nouvelles méthodes d’enseignement, à des joueurs de plus en plus jeunes, révèle-t-il. »

Il y a une trentaine d’années, on pouvait dire à un patineur « tu vas faire ceci ».

Le joueur s’exécutait.

Depuis une vingtaine de saisons, l’athlète, avant de passer à l’action, demandera des explications : « Pourquoi ? »

Maintenant, avec une technologie de plus en plus sophistiquée, les entraîneurs bénéficient de plusieurs moyens pour parfaire leurs enseignements et pour mieux faire comprendre le système qu’ils entendent appliquer.

Le iPad utilisé

Ceux qui ont suivi les séries éliminatoires de la Ligue nationale, le printemps dernier, particulièrement le parcours des Penguins de Pittsburgh, auront sûrement noté que Rick Tocchet, un des entraîneurs adjoints, utilisait un iPad et que, très souvent, on le voyait en discussion avec Phil Kessel, ou encore avec Patrik Hornqvist, parfois avec Crosby et Malkin.

« Plusieurs croient qu’on voulait rappeler à nos joueurs qu’ils avaient omis d’appliquer les règles établies en début de match. Pourtant, très souvent, c’était pour informer les joueurs sur la stratégie déployée par l’équipe adverse et on apportait quelques suggestions pour contrer leur plan de match, » explique Sullivan.

Les entraîneurs, de plus en plus, ont recours à ce système d’information instantanée. Pas tous, mais plusieurs. Ont-ils vraiment le choix ? Tout se déroule à une vitesse folle, les changements au niveau des effectifs s’effectuent avec rapidité et une attention particulière pour les petits détails peut faire toute la différence.

« Il y a un élément sur lequel j’insiste auprès de mes adjoints. Il ne faut pas exagérer dans l’utilisation du iPad. Il faut savoir comment s’en servir et surtout, quand s’en servir, poursuit le pilote des Penguins. Le iPad demeure cependant un incontournable, comme les informations sur la résistance d’un athlète. »

Depuis quelques années, la plupart des équipes de la ligue peuvent avoir une idée précise de la condition d’un patineur, vous lisez tous les jours qu’il y a un camp de perfectionnement, il y a le fameux « combine » pour les jeunes joueurs, il y aussi des camps d’évaluation et, pendant les entraînements, on possède une technologie pouvant informer les dirigeants sur l’effort physique déployé par un patineur pendant une présence sur la patinoire.

Pas un robot

La Ligue nationale interdit aux équipes d’utiliser la technologie servant à déterminer la capacité physique de l’athlète après un effort intense. Une décision devrait être prise dans un avenir très rapproché.

« Un athlète n’est pas un robot. Je pense qu’il faut bien comprendre que la détermination d’un joueur, son goût à la compétition, son désir de vaincre, ça ne se mesure pas uniquement avec des chiffres. Ce sont des humains avec leur caractère, leur égo et leur sens du devoir. Je peux vous donner un exemple : si nous venons de connaître une séquence difficile dans notre territoire et qu’un joueur de notre équipe est chassé pour deux minutes, si je demande à Letang, qui était déjà sur la surface de jeu : “Kris, peux-tu demeurer sur la patinoire ? As-tu les ressources pour poursuivre ?” Il a beau être à bout de souffle, je sais qu’il va me répondre, “oui coach” et qu’il va se diriger vers notre territoire pour la mise en jeu.

« Mais supposons que ses battements cardiaques sont élevés, qu’est-ce que je fais ? Oh, s’il y a une pause publicitaire prévue, Letang retournera sur la patinoire. Mais, dans le cas contraire, pensez-vous que Letang serait heureux ? Parfois les indices ne mentent pas. »

Le choix logique

Cependant, ce que Sullivan ne dit pas, c’est que s’il a le choix entre Letang épuisé et Ian Cole en bonne forme pour écouler le temps en infériorité numérique, croyez-vous qu’il s’arrêtera longuement sur ce que lui révèle la technologie avancée ? Surtout en fin de match si les Penguins tentent de protéger une avance d’un but.

Il reste néanmoins que les entraîneurs auront de plus en plus de ressources à leur disposition. Ils s’en remettront toujours à leur instinct, ils se laisseront guider par leur expérience et leur goût du risque.

Toutefois, comme le reconnaît Sullivan, les nouvelles technologies leur permettront d’avoir plus d’arguments quand vient le temps d’une discussion avec un de leurs protégés. Elles leur fourniront plus d’options et elles sauront les guider au moment de prendre une décision importante.