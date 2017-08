Huit raisonsde regarder les MTV Video Music Awards

Tout le monde aime critiquer le gala des MTV Video Music Awards. Comme le Bye Bye, on a toujours l’impression que « c’était meilleur avant ». Entourée d’un certain mystère, la cérémonie de demain pourrait toutefois renverser la tendance. Voici les huit raisons d’être fidèles au poste, encore une fois, cette année.

1. Pour juger des talents d’animatrice de Katy Perry

Photo AFP

Les animateurs des MTV Video Music Awards volent rarement la vedette aux artistes en prestation. Cette édition pourrait faire figure d’exception, puisque c’est nulle autre que Katy Perry qui pilotera la cérémonie. Bien qu’on demeure sceptique quant aux talents d’animatrice de l’artiste derrière les tubes California Gurls, Roar et I Kissed A Girl, on attend son tour de chant avec impatience, puisqu’elle donnera sans doute un aperçu du spectacle qu’elle offrira le mois prochain au Centre Bell, où elle lancera sa tournée mondiale.

2. Pour saluer la carrière de Pink

Photo Martin Chevalier

La chanteuse acrobate recevra le Michael Jackson Vanguard Award, un prix hommage visant à souligner sa fructueuse carrière. Elle interprétera également son nouveau tube, la ballade What About Us, tirée d’un album à paraître plus tard cette année.

3. Pour assister au sacre de Kendrick Lamar

Photo Agence QMI, Simon Clark

Le rappeur ouvre la marche avec huit nominations, loin devant Katy Perry, The Weeknd et DJ Khaled, qui récoltent cinq mentions chacun. On voit mal comment Lamar pourrait échapper le prix du Meilleur vidéoclip pour l’excellent Humble. Mais encore une fois, tout est possible aux MTV Video Music Awards...

4. Pour vérifier si Miley Cyrus s’est assagie

Photo Johnny Louis

Depuis qu’elle a lancé la ballade Malibu, en début d’été, Miley Cyrus donne l’impression d’être une artiste transformée. Ses années de rébellion semblent loin, très loin derrière. Mais comme le naturel revient souvent au galop, la chanteuse pourrait profiter du gala pour effectuer un « retour aux sources ». C’est d’ailleurs aux MTV Video Music Awards de 2013 qu’elle avait fait scandale en twerkant frénétiquement contre Robin Thicke...

5. Pour apprécier les prestations musicales

Plusieurs artistes fouleront la scène du Forum de Inglewood. Parmi les prestations musicales confirmées, citons celles de Lorde, Ed Sheeran, Julia Michaels, Fifth Harmony, The Weeknd, Shawn Mendes et de Post Malone.

6. Pour être surpris

Photo AFP

Les organisateurs des MTV Video Music Awards réservent toujours quelques surprises aux téléspectateurs. Cette année, notre petit doigt nous dit qu’une d’entre elles impliquera Taylor Swift. Plus tôt cette semaine, la jeune chanteuse a annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer une nouvelle chanson. Elle pourrait profiter du gala pour s’assurer d’une visibilité maximale. Et qui sait, peut-être qu’elle et Katy Perry pourraient enterrer la hache de guerre en public ?

7. Pour être aux premières loges du prochain scandale

C’est bien connu : personne ne regarde les MTV Video Music Awards pour connaître les gagnants. On ouvre notre téléviseur pour être témoin en direct des controverses qui risquent de faire jaser au cours des jours, voire des semaines à venir. Kanye interrompt Taylor, Madonna embrasse Britney... Qui prendra la relève cette année ?

8. Pour applaudir les catégories non genrées

Finies, les catégories réservées aux artistes masculins et féminins. Cette année, les organisateurs du gala ont décidé de faire tomber les barrières de genres en ne créant qu’une seule catégorie : celle du meilleur artiste. Point final. C’est ainsi que Bruno Mars, Kendrick Lamar, Ed Sheeran et The Weeknd devront se mesurer à Lorde et à Ariana Grande pour rafler la palme.

Les 34es MTV Video Music Awards seront diffusés à MuchMusic et MTV dimanche à 20 h. Une émission tapis rouge précédera la cérémonie à 19 h.