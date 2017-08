La nouvelle Miley en 6 points

De ses débuts dans la série Hannah Montana à sa prestation plus qu’étrange et provocatrice au gala des MTV Video Music Awards de 2013, Miley Cyrus a clairement fait du chemin... Elle nous revient avec une attitude plus saine et mature et ça fait du bien à voir !

1. C’est le 29 septembre prochain que son sixième album, Younger Now, verra le jour. Le plus récent extrait, la pièce-titre, présente un son plus country pop. Un retour aux sources pour la star de 24 ans !

2. En parlant de musique country, les plus grands seront enchantés d’apprendre que Miley leur offrira une collaboration avec Dolly Parton. Psitt : le titre de cette chanson serait ­Rainbowland.

3. Le vidéo-clip de la pièce Younger Now frôle déjà les 10 millions de vues sur YouTube, quelques jours ­seulement après sa mise en ligne. ­Lancé en mai dernier, l’extrait Malibu en est aujourd’hui à plus de 230 millions de visionnements.

4. Pour l’info, la valeur nette de la fortune de Miley est établie à 200 millions $.

5. « Les gens ne l’oublieront ­jamais... Je serai toujours la fille qui s’est mise nue, à califourchon, sur une boule de démolition », explique la star, qui dit regretter cette bien drôle d’idée pour la vidéo de sa chanson de 2013 Wrecking Ball. Qui sait : Miley reprendra peut-être sa bonne image de modèle auprès des jeunes !

6. Ses fans (et les curieux) pourront la voir sur scène aux MTV Video Music Awards, le 27 août.

