Les 9 combats de l'automne à la télévision québécoise

ICI on chante (ICI Radio-Canada) VS. Huissiers et Haute sécurité (V)

Photo courtoisie

Pendant que TVA diffuse Du talent à revendre, une version doublée d’America’s Got Talent, Radio-Canada et V proposent des nouveautés. Le diffuseur public persiste et signe en offrant une émission chantante pilotée par Véronic DiCaire, dans laquelle la populaire imitatrice aidera des artistes (Éric Salvail, Marina Orsini, Isabelle Boulay) à réaliser leurs fantasmes musicaux. Chez Cossette Média, on reste sceptique face aux chances de réussite du nouveau rendez-vous. L’analyse printanière parle d’un « concept un peu réchauffé ». Du côté de V, on mise sur deux docus-réalités à haute intensité : Haute sécurité, qui brosse le portrait d’agents de sécurité de Garda, et Huissiers, qui montre comment ces mal-aimés du public effectuent des saisies.