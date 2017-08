Les Irlandais ont gagné

LAS VEGAS | À un moment donné, j’ai presque eu peur. Dans le grand lobby du T-Mobile Arena, après la pesée de Floyd Mayweather et Conor McGregor, on prend un escalier roulant pour descendre au niveau de la rue. Et là, ça t’arrive dans la face en même temps que tu descends.

Des milliers d’Irlandais qui chantent des airs irlandais en beuglant à tue-tête et en brandissant des drapeaux de l’Irlande. Des dizaines, sans doute plus soûls que les autres, étaient grimpés sur les épaules de leurs compatriotes. Et cette masse mouvante et compacte semblait se balancer au rythme d’un navire imaginaire.

Bad trip garanti, surtout quand tu vas te faire remplacer un genou dans trois semaines et qu’on te pousse dans le dos parce qu’on a peur d’être piétiné par cette foule en tentant d’atteindre la sortie.

Ce n’était pas des hooligans mais y beuglaient en ta... !

PREMIÈRE VICTOIRE DES IRLANDAIS

Quelques minutes plus tôt, les Irlandais avaient déjà remporté une première victoire. Ils ont copieusement hué Mayweather et enterré complètement ses fans en applaudissant et en chantant lors de l’arrivée de leur favori, McGregor. On se serait cru à Dublin.

L’aréna était rempli à capacité. Les gens avaient dû se procurer des billets dans les jours précédents et les scalpeurs faisaient des affaires d’or sur la grande terrasse devant l’édifice en vendant 35 $ des billets gratis. Et en gardant le cinq de retour comme pourboire.

Comme c’est le cas depuis le début de ce cirque à la Néron, personne n’a respecté l’horaire prévu. Je connais un journaliste zélé qui est arrivé à 11 heures parce que la pesée devait commencer à 13 heures. Mettons qu’à 15 heures et dix, c’était le temps que les deux gladiateurs montent sur le pèse-personne.

Pas de problème de poids pour Mayweather évidemment. Et McGregor a fait le poids sans hésitation même s’il est beaucoup plus gros que Mayweather.

Juste une note. Rarement ai-je autant ressenti la pression du show commercial qu’hier après-midi. Quand les deux hommes ont marché vers l’estrade, on aurait vraiment dit deux gladiateurs romains qu’on offrait en pâture au peuple pour calmer la colère des plébéiens contre Néron ou un autre des empereurs fous qui ont gouverné Rome. (Vous pensez à Trump... ?)

MAYWEATHER EST-IL INTIMIDÉ ?

C’est McGregor qui a dominé la scène. Il a hurlé des insultes pendant le face à face pour les caméras de télé et les photographes. Mayweather semblait s’ennuyer. McGregor a soutenu qu’il était intimidé. Brisé en dedans.

J’ai des gros doutes. Je pense plutôt que Mayweather trouve que les bouffonneries ont assez duré.

Peut-être avez-vous le goût d’acheter le combat. C’est votre décision. Peut-être êtes-vous vraiment curieux de voir comment un boxeur novice des arts martiaux peut se débrouiller contre un champion boxeur.

Je peux me tromper mais je ne peux pas imaginer que Conor McGregor puisse faire mal à Floyd Mayweather. Malgré ses mains usées et fragiles, malgré ses 40 ans et le poids qu’il concède à l’Irlandais, ça devrait se terminer en sept ou huit rounds.

Et si McGregor gagne, ben, je vous expliquerai comment et pourquoi dans Le Journal de lundi.

SUR LA STRIP

LES FAUSSAIRES ARRIVENT

Ça y est, les fraudeurs sont en ville. C’était le temps, les fans se faisaient voler tout rond dans les boutiques « officielles » de Vegas. Des t-shirts Mayweather-McGregor à 45 $, c’était une aubaine.

Hier, en sortant du T-Mobile, on pouvait acheter les mêmes gaminets, comme le dirait Mme Bombardier, pour 10 $. Des vendeurs criaient le prix pour attirer la clientèle. Si on avait eu de l’extra-small, j’en achetais un.

En arrivant sur la Strip, on offrait des sacs à 25 $. J’ai demandé si on avait des Céline Dion, on m’a répondu qu’elle devait recommencer à chanter au Caesar’s dans les prochaines semaines.

Maudit accent...

PS - J’avais commencé par écrire les « fraudeurs sont en ville » mais je me suis rappelé que ça fait déjà une couple de semaines qu’ils opèrent. Ça s’appelle UFC et Mayweather Promotions.

LE MGM : LE REPAIRE DE MAYWEATHER

Ça commence à brasser dans le MGM. Le grand hôtel est la « maison » de Mayweather à Las Vegas. Comme le Caesar’s était la maison de René et Céline. Y a des cousins et des cousines par centaines. Et disons que les fans de Money Man ont des allures parfois inquiétantes. Lunettes de soleil dans la lumière feutrée du casino, chaînes en or et coiffures excentriques, pas moyen de les rater.

Depuis deux jours, on a croisé un (UN) blond qui s’affichait fan de McGregor. Jusqu’à maintenant, ça parle fort, ça gueule parfois, y a toujours une sister qui se chicane avec la sécurité mais pour le reste, quand on se couche à neuf heures, c’est assez tranquille.

AVEZ-VOUS VU MATHIEU ?

Parlant de se coucher à neuf heures, une très jolie relationniste m’a demandé hier : « Êtes-vous avec Mathieu ? ».

Je l’ai déçue en lui répondant que Mathieu arriverait le 13 septembre pour le combat de Golovkin contre Canelo.

Juste à se coucher à neuf heures...