Les plaisirs d’Angèle et un concert pour les enfants

Avant la grande rentrée automnale et son lot de surprises, la violoniste et directrice artistique Angèle Dubeau nous invite à contempler la nature en musique.

Dans un esprit tout à fait familial, Angèle Dubeau a décidé de réunir tous les amoureux de la musique. Comme ­l’indique son titre, la Fête de la musique à Tremblant est un rendez-vous pour ceux et celles qui aiment le classique, le jazz, le tango et les sonorités sud-américaines. Faisant toujours une large place aux jeunes, elle ouvrira les festivités avec le pianiste Charles-Richard Hamelin. Celui qui a reçu un prix au prestigieux concours Chopin en 2015 nous offrira un concert tout Chopin le vendredi 1er septembre, à 20 h, à l’église de Saint-Jovite. Comme toujours, Angèle fera la fête avec son ensemble La Pietà et ses invités : le chanteur Vincent Vallières, la chanteuse Gabriella et un gros gâteau d’anniversaire pour les 40 ans de carrière de la violoniste ; dimanche 3 septembre à 20 h, sur la scène principale. Si vous aimez les soirées dansantes, le chanteur Colin Hunter fera revivre la période du grand Frank Sinatra, avec 13 musiciens ; samedi 2 septembre à 20 h. Juste un peu avant, soit à 17 h 30, le reggae et la musique fusion vous donneront des couleurs avec la formation Rookierook. Dimanche 3 septembre, à 14 h, l’ensemble la Cigale fera revivre la musique celtique, puis à 16 h, une bonne dose des influences de l’Europe de l’Est avec la formation Kleztory. www.fetedelamusiquetremblant.com

Une fête pour les enfants