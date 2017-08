Oscar de la Hoya envoie paître Mayweather

LAS VEGAS | Oscar de la Hoya a fait un Donald Trump de lui. En fait, le beau Oscar a écrit hier après-midi ce que beaucoup de fans de boxe pensent.

Ça pourrait se traduire par : Va chier Mayweather. Ce que tu fais est irrespectueux pour la boxe et ses fans.

Le tweet est sorti tout juste après la pesée rocambolesque et burlesque précédant le combat entre Mayweather et McGregor. Faut savoir que Golden Boy Promotions présente un combat mettant en vedette Miguel Cotto le même soir que le grand Cirque au T-Mobile Arena de Vegas.

Comme l’impression que Cotto va passer dans le beurre et que le réseau HBO, qui présente le combat à la télé payante, va souffrir de la folie Mayweather à Showtime.

Pour ne pas améliorer la situation, De la Hoya présente dans trois semaines un très grand combat, un vrai celui-là, pas une farce d’exhibition, quand Guennadi Golovkin va affronter Canelo Alvarez.

L’attention et l’argent des fans vont déjà avoir été très sollicités et de la Hoya le sait très bien.

UN RISQUE POUR LA BOXE

Dans sa course vers le milliard, Floyd Mayweather fait courir un grand risque à la boxe professionnelle.

S’il fallait que Conor McGregor, grâce à un coup hyper chanceux, atteigne solidement le champion invaincu, c’est toute la boxe qui en subirait les conséquences.

Ça voudrait dire qu’un débutant venant de l’UFC pourrait affronter n’importe lequel champion du monde de la boxe. C’est le cas de le dire, ce serait un terrible œil au beurre noir.

Mais les promoteurs ne semblent pas trop inquiets. Camille Estephan, l’homme derrière David Lemieux, Steven Butler et Simon Kean, n’était absolument pas inquiet quand je lui ai posé la question hier : « Quand on parle de la boxe, c’est toujours bon pour le sport. Personnellement, j’estime que McGregor n’a aucune chance. Je n’ai aucune inquiétude », a assuré le promoteur et homme d’affaires.

Même son de cloche du côté de Gym. Yvon Michel estime à 0 les chances de Conor McGregor de gagner ce match commercial.