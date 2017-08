Ovations en série

La formation jazz fusion québécoise UZEB a repris du service après un silence de 25 ans. Une tournée éphémère de 18 spectacles, qui, jusqu’à maintenant, répond aux attentes des trois musiciens et aussi à celles des amateurs.

Le batteur Paul Brochu, le bassiste Alain Caron et le guitariste Michel Cusson ont été accueillis, lors de leur retour, le 29 juin, à la Place des Arts, par une ovation de cinq minutes.

« Et ce fut la même chose à Paris, Toulouse, Bordeaux, Tel-Aviv et à Pescara en Italie. Ça se passe très bien », a lancé Alain Caron, lors d’un entretien.

UZEB entame, le 30 août, à Sherbrooke, le dernier droit de cette tournée avec 12 spectacles un peu partout au Québec, avec des arrêts à Saint-Eustache (31 août), Rimouski (3 septembre), Québec (8 et 9 septembre), Saguenay (10 septembre) et Laval (13 septembre).

Défi

Alain Caron explique que le trio avait mis la barre très haute, lorsque la décision de remonter sur les planches a été confirmée.

« On a regardé le DVD qui avait été enregistré en spectacle et nous nous sommes demandé si nous étions capables d’aller là. On savait qu’on pouvait le faire individuellement, mais est-ce que c’était possible en tant que groupe ? Il fallait retrouver cet ADN. On ne s’est pas trompé jusqu’à maintenant. Personne ne nous a lancé de tomates », a fait savoir le musicien originaire de Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent.

Une belle énergie

Le bassiste explique qu’il y a, au sein d’UZEB, une synergie unique et tellement forte que le trio a rapidement retrouvé ses marques lors de leur première répétition.

« Ça nous a pris trois minutes », a lancé le musicien, qui, depuis un an, enseigne la basse, l’improvisation musicale et qui est aussi directeur de maîtrise à la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

Pour cette tournée, UZEB n’arrive pas avec du nouveau matériel. Le trio revisite son catalogue avec du son et des arrangements neufs.

« Il fallait trouver un équilibre entre donner au public ce qu’il veut entendre et que ça demeure aussi, pour nous, un challenge. Il fallait se faire plaisir sans aller trop loin et que les gens reconnaissent la musique qu’ils ont aimée », a-t-il fait remarquer.

Toutes les dates de la tournée du trio sont en ligne sur uzeb.club.