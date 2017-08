[PHOTOS] L’acteur Patrick Dempsey était de passage à Forestville

Patrick Dempsey était à Forestville, sur la Côte-Nord, dans le cadre du tournage de The Truth About The Harry Quebert Affair, une série télévisée dans laquelle il est l’acteur principal. Il était avec le réputé Jean-Jacques Annaud, le réalisateur de la série.

La production américaine, qui comptera 10 épisodes, sera également tournée à Montréal dans les prochains mois.

Patrick Dempsey est reconnu pour son rôle dans la série Grey’s Anatomy où il a incarné Derek «McDreamy » Shepherd pendant onze saisons.

Sur les photos, prises le 24 août dernier, on aperçoit les deux hommes à l’aéroport alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la ville de Forestville. On peut aussi voir Linda Isabelle, une artiste peintre locale, leur remettre une œuvre en cadeau. D’autres membres de l’équipe de tournage et des admirateurs étaient présents.

Voici les clichés.

Photo Dario Emond

