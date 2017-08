Photos souvenirs: Michel Louvain

Mike Mitchell

1956. Michel Louvain, 19 ans, de son vrai nom Michel Poulin, débutait dans le métier sous le nom de Mike Mitchell. Après avoir exercé le métier de décorateur et chanté dans les salles paroissiales, il chantait enfin au sein d’un orchestre dans un hôtel de Sherbrooke. Un an plus tard, il était remarqué par le producteur Yvan Dufresne.

Au sommet

Il y a plus de 50 ans, en 1965, Michel Louvain était au sommet des palmarès avec ses ballades sentimentales telles ­Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur et il déclenchait des émeutes sur son passage. Cette année-là, il était élu Monsieur ­Radio-Télévision.

Louvainmania

Le jeune homme de Thetford Mines, lors d’un passage à CJMS, en 1967. La ­louvainmania battait son plein et ses chansons ­ Buenas noches mi amor, Louise, Sylvie et Lison tournaient en boucle à la radio. Le chanteur devait souvent être accompagné de gardes du corps, certaines admiratrices voulant lui arracher ses vêtements.

Les 3 L

Michel Louvain, dans toute la splendeur de ses 45 ans, en 1982. C’était déjà l’heure des bilans et il célébrait ses 25 ans de carrière en lançant son autobiographie. Un an plus tôt, il était du spectacle Les 3 L avec Donald Lautrec et Pierre Lalonde qu’ils présentaient notamment devant 200 000 personnes à la Fête des voisins de Laval.

25 ans

Entouré de quelques-unes de ses chanteuses préférées, Margot Lefebvre, Michèle Richard et Danièle Dorice, Michel Louvain ­s’exécutait pour son fidèle public dans le cadre de ses 25 ans de carrière. C’était il y a 35 ans, le chanteur ne se doutait pas, à l’époque qu’il allait célébrer ses 60 ans de carrière et ses 80 ans, en 2017.