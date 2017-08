Un hommage à son frère

Cinq mois après le décès de son frère Mathis, le jeune Thibéry Minier lui rendra hommage dans le cadre du 10 km du Marathon SSQ Lévis-Québec – malgré la paralysie cérébrale dont il est atteint – grâce à un homme de Lévis qui lui prêtera ses jambes.

Le 28 mars dernier, à l’âge de 12 ans, Mathis rendait l’âme après avoir perdu sa bataille contre la maladie de Sanfilippo, une maladie héréditaire dégénérative du métabolisme. L’espérance de vie est limitée entre 10 et 20 ans.

Photo courtoisie

Tout allait pourtant bien malgré la maladie dans les mois précédents, tellement que Mathis avait vécu l’expérience à laquelle son petit frère participera ce matin grâce à Patrick Arsenault, un marathonien de longue date qui sentait le besoin de redonner.

« Mais tout a basculé en janvier, explique la maman, Isabelle Bouchard, dans une longue entrevue au Journal. »

Les ailes pour pousser

En décembre, on disait que Mathis allait battre des records de longévité, et en janvier, ça a pris un autre tournant. Les dernières semaines ont été plus difficiles.

Quand M. Arsenault a voulu s’impliquer de nouveau, au printemps, par l’entremise de l’organisme Laura Lémerveil qui soutient les enfants handicapés et leur famille, il est devenu naturel qu’il décide de pousser le cadet, en collaboration avec les parents.

« Si Patrick est fatigué pendant la course, je vais demander à mon frère qu’il nous prête ses ailes. C’est sa course, pas la mienne ! » lance avec assurance Thibéry, 11 ans, qui est d’origine ukrainienne.

« C’était l’ami de Thibéry. On a vécu de fortes émotions l’an passé. Et en raison de son handicap, il ne peut pas toujours se promener avec les enfants du quartier. Avec Laura Lémerveil, tout est adapté pour lui. Il n’y a aucun problème. Il vivra la course à sa manière dimanche », raconte la maman.

En riant, elle avoue que la boîte de mouchoirs est prête puisqu’elle s’attend à être envahie par une dose d’émotions avec son conjoint Jean-Philippe lorsqu’ils verront leur fils franchir la ligne d’arrivée. En guise de clin d’œil à Laura Lémerveil, Patrick et Thibéry porteront à leur bras un mouton en peluche, l’emblème de l’organisme.

Mathis en pensée

Le philanthrope d’un jour, qui a couru sur les sept continents, replonge continuellement dans ses souvenirs en pensant au disparu quand il enfile ses espadrilles.

« Je m’entraîne quatre à cinq fois par semaine et Mathis est toujours dans ma tête quand je m’entraîne, avoue le coureur de 46 ans. Ça va être un bel hommage. J’ai très hâte de le faire. J’ai bien aimé comment ça s’est passé [l’an dernier] et ça m’a marqué plus que je ne l’aurais pensé au départ. »

Au total, ce sont cinq enfants qui seront propulsés par un coureur au grand cœur durant l’épreuve de 10 km dont le départ sera donné à 9 h.