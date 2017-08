Victoire écrasante du Rouge et Or face au Vert & Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a amorcé la saison régulière sur le bon pied en disposant du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 40-5 dans un match disputé ce soir au PEPS devant une foule de 9851 spectateurs.

Le Rouge et Or a été en contrôle tout le match et l’offensive du Vert & Or n’a jamais été en mesure de s’établir à l’exception de quelques longs jeux de Gabriel Polan et de Tomy Duperron.

Au cours des trois derniers matches entre les deux équipes, le Vert & Or a inscrit le grand total de neuf points ayant baissé pavillon par la marque de 41-3 et de 14-1 la saison dernière.

Après un départ tranquille de l’offensive, Hugo Richard a connu un fort match, totalisant plus de 350 verges par la passe en plus d’inscrire un majeur.

Première demie Après un premier quart où les deux offensives ont été tranquilles, le Rouge et Or a profité de deux revirements et d’une décision douteuse pour inscrire 17 points et se forger une priorité de 22-4 après 30 minutes de jeu.

Une interception de Gabriel Ouellet a mené au premier placement en carrière de David Côté sur une distance de 37 verges.

Une interception de Marc-Olivier Simard a pavé la voie au touché de Hugo Richard sur une faufillade d’une verge.

Avec moins d’une minute à la demie et profondément dans son territoire, le Vert & Or a décidé de dégager au lieu de concéder un touché de sûreté.

La décision a coûté cinq points aux Renard.

Laval a repris le ballon au 22 des visiteurs. Dès le jeu suivant, Richard a repéré Étienne Moisan fin seul dans la zone des buts pour le touché.

Le Vert & Or a obtenu une bonne occasion d’inscrire un touché après des longs jeux de Gabriel Polan et Tomy Duperron.

À la ligne de six du Rouge et Or, Sherbrooke voulait tenter sa chance sur un troisième essai et deux verges à franchir, mais une pénalité pour procédure illégale a changé les plans.

Mathieu Hébert a réussi un placement de 18 verges.

L’autre touché du Rouge et Or appartient à Vincent Alarie-Tardif qui a capté une passe de cinq verges.

Sur une réception de 33 verges, Marc-Antoine Pivin avait amené le Rouge et Or à la porte des buts.

Le Vert & Or n’aura pas le temps de ruminer sa défaite puisqu’il accueillera les Stingers de Concordia, jeudi.

De son côté, le Rouge et Or visitera les Redmen de McGill, vendredi.