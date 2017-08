Au resto avec les enfants!

Les Québécois fréquentent de plus en plus les restaurants en famille. Un petit congé de cuisine pour les parents occupés est toujours bienvenu.

Possible de faire des choix santé au resto ?

Une croissance qui exige des nutriments !

Les enfants grandissent rapidement et leurs besoins nutritionnels sont élevés. D’ailleurs, la première année de la vie d’un enfant et l’adolescence sont les périodes de croissance les plus importantes d’une vie. Le développement de leur cerveau requiert également un maximum de nutriments. Certains experts évaluent même que vers l’âge de 5 ans, le cerveau d’un enfant nécessite 2 fois plus d’énergie pour fonctionner que celui d’un adulte !

Pourtant, de récentes statistiques québécoises rapportent que l’alimentation des enfants et des adolescents présente d’importantes lacunes. On sait notamment que plus de la moitié des enfants ne consomme pas le minimum de portions recommandées de fruits et de légumes. La situation est encore pire chez les adolescents. Seulement un tiers des élèves du secondaire consomme en moyenne le nombre minimum de portions de fruits et légumes suggéré par le Guide alimentaire canadien.

Budget restaurant

En 2015, les ménages canadiens ont en moyenne déboursé 8629 $ pour leurs dépenses alimentaires. De ce montant, 2503 $ ont été octroyés aux aliments achetés au restaurant (2222 $ pour les repas en restaurant et 281 $ pour les collations et breuvages en restaurant).

Le souper fut, de loin, le repas le plus fréquemment pris en restaurant (1258 $). 762 $, en moyenne par ménage, ont été dépensés en dîners au restaurant et 202 $ en déjeuners, chaque année.

Source : Statistique Canada. Tableau 203-0028 - Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, annuel (dollars), CANSIM (base de données)

Une offre générale qui s’améliore

Pizza, croquettes de poulet, hamburgers, frites... on remarque trop souvent que les options affichées sur le menu enfants sont limitées. Toutefois, certaines chaînes de restaurants populaires font des efforts pour améliorer l’offre alimentaire destinée aux enfants.

Grillades au menu !

Les restaurants East Side Mario’s offrent une assiette de poulet grillé et de riz. On préférera les légumes ou la salade verte à la césar pour compléter le tout !

Poisson au menu !

La populaire chaîne de restaurants La Cage Brasserie sportive (anciennement La Cage aux sports) a revampé son menu sous l’œil attentionné du chef Louis-François Marcotte. Un filet de saumon est dorénavant offert aux enfants. On le sert avec un accompagnement de riz basmati et de broccolini, une variété de brocoli. Une délicieuse façon de découvrir une nouvelle variété de légumes !

Les restaurants ZIBO ! proposent également une assiette composée d’un filet de saumon de l’Atlantique que l’on sert avec du riz et des légumes.

Il en va de même pour la chaîne Normandin qui, elle, opte pour un filet de poisson blanc, qui peut être accompagné de riz, de légumes ou de pommes de terre en purée.

Bar à salades !

Chez les Rôtisseries Scores, on se régale du bar à soupes, salades et à fruits ! La variété est intéressante : légumes et fruits variés, laitues, salade grecque, de légumineuses ou de pâtes, œufs cuits dur, poulet, houmous et graines. On en profite pour faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants : edamames, kale et quinoa.

Et pour le dessert...

Les fruits et le yogourt demeurent les meilleures options. La crème glacée est une belle petite gâterie pour la saison estivale ! Envie d’un dessert plus décadent ? Une belle occasion pour enseigner les valeurs du partage aux petits !

Pour les enfants qui sont aux prises avec certaines allergies alimentaires, les restaurants Pacini, en partenariat avec Les Aliments Ange Gardien, offrent un duo pâtes et dessert sans produits laitiers, œufs, arachides et noix.

► L’offre peut varier selon les restaurants et les régions. Informez-vous auprès de votre serveur.

Conseils en rafale !

Privilégier les aliments cuits au four plutôt que frits ou panés.

Éviter les boissons gazeuses, surtout lorsqu’elles sont proposées à volonté. Choisir le lait ou le jus de légumes.

Demander à modifier les accompagnements pour choisir les légumes, les salades, les pommes de terre ou le riz. Une demi-portion de frites peut devenir un compromis intéressant pour l’enfant et le parent !

Ne pas se limiter au menu destiné aux enfants ! Une assiette se retrouvant dans le menu régulier peut parfaitement convenir à deux enfants.

Et, bien sûr, on prêche par l’exemple !

Ceci étant dit, on ne ruine évidemment pas la santé d’un enfant en lui permettant un repas moins nutritif. Quelques écarts sont parfaitement acceptables si de saines habitudes alimentaires font partie intégrante du mode de vie . Si les repas pris en restaurants sont plus réguliers, on portera plus d’attention aux options choisies !