Chase Stewart en renfort

RIMOUSKI | L’Océanic comptera sur l’un des défenseurs les plus expérimentés et les plus robustes de la LHJMQ pour la prochaine saison. À la recherche d’un arrière de 20 ans depuis le désistement de Julien Carignan Labbé, l’organisation rimouskoise a de nouveau pigé chez les Sea Dogs de Saint-Jean hier en faisant l’acquisition de Chase Stewart.

Pour conclure cette transaction, le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil a cédé l’attaquant Daniel Hardie et le jeune défenseur Alexis Girard. L’Océanic comptera aussi sur un choix supplémentaire de 8e ronde au repêchage de 2019.

À 6 pi 3 po et 225 livres, Stewart a grandement contribué aux succès des champions de la Coupe du Président l’an dernier par ses coups d’épaules spectaculaires et ses présences physiques soutenues.

En 48 matchs l’an dernier dans le circuit Courteau, le natif de Marathon en Ontario a récolté 11 points (3-8) tout en passant 71 minutes au banc des pénalités. Il a ajouté trois mentions d’aide à sa fiche dans le parcours glorieux des Sea Dogs vers la Coupe du Président.

Chase Stewart retrouve ainsi son ancien coéquipier à Saint-Jean, Samuel Dove-McFalls, acquis par l’Océanic lors de la séance de sélection de juin dernier au Harbour Station.

Vieillir la défensive

« Je travaillais sur cette transaction depuis plusieurs jours. Mes piliers dans l’équipe souhaitaient tout comme moi qu’on vieillisse notre défensive. C’est pour moi le gars le plus robuste du circuit. On a fait nos devoirs », estime Beausoleil.

Le pilote de l’Océanic se réjouit surtout d’acquérir un défenseur capable de jouer le rôle de grand frère au sein de son équipe. Stewart diminuera la pression sur les épaules de jeunes vétérans comme Charle-Édouard D’Astous et Dominic Cormier ou de jeunes loups comme Wilson Forest, Vincent Martineau et Christopher Innis.

« Nous avons discuté avec Dove-McFalls et Simon Bourque. Ils m’en ont parlé avec le plus grand bien. Pierre Rioux (adjoint de Beausoleil) a reçu un texto d’un ancien entraîneur de Chase qui lui a mentionné qu’on venait de réaliser toute une acquisition. On a également discuté avec lui et il se dit extrêmement excité de jouer un grand rôle chez nous », indique Serge Beausoleil.

Autre transaction à venir ?

L’Océanic dévoilera la composition finale de son alignement ce matin à 10 h. Beausoleil poursuivra jusqu’à ce moment des discussions avec ses homologues puisqu’il est actuellement à la recherche d’un joueur de centre. Le retranchement d’Emmanuel Aucoin hier confirme du même coup que Stewart, Samuel Dove Mc-Falls et Yannick Bertrand occuperont les postes de 20 ans à Rimouski.