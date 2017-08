Le réalisateur Olivier Godin, grand gagnant des Percéides 2017

PERCÉ – Le réalisateur Olivier Godin et son troisième long-métrage ont été primés, dimanche soir, lors de la 9e édition du Festival international de cinéma et d’art de Percé, Les Percéides.

Le jury du festival a décidé, à l’unanimité, de récompenser le film «Les arts de la parole», lui décernant le Météore Grand Prix du jury. «Pour celui qui ne l’a pas encore vu, il peut sembler réservé à une poignée d’initiés. Pourtant, et voilà une de ses nombreuses qualités, jamais il ne tient le spectateur à bout de bras. Ce film est une preuve incontestable qu’il est possible d’aller aux confins de ce que le cinéma peut offrir et d’y amener avec soi le spectateur», a expliqué le jury.

Pour sa part, le réalisateur canado-chilien Carlo Guillermo Proto a remporté le Météore du meilleur documentaire canadien pour son long-métrage «La résurrection d’Hassan». Le film suit une famille d’aveugles frappée par la mort du petit Hassan, seul voyant de la famille.

De son côté, le Météore du meilleur court-métrage a été décerné à Marc Wilkins pour son film «Bon Voyage», dans lequel des plaisanciers voguant sur la Méditerranée croisent une embarcation de migrants sur le point de couler.

Enfin, «L’air de vent» de Jonathan Tremblay a mérité à son réalisateur le Météore Gaspésie Les-Îles, notamment pour sa «photographie qui capte la beauté d'une Gaspésie qui habite malgré tout, le cœur de sa narratrice.»

Au total, une centaine de films provenant de 25 pays, dont plusieurs primeurs, ont été projetés lors des Percéides 2017.